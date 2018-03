Trump 2020 | The Donald rompe gli indugi | si ricandiderà alla presidenza Usa

Trump pronto ad annunciare corsa 2020 : ANSA, - WASHINGTON, 27 FEB - Donald Trump è pronto per annunciare che correrà per la sua rielezione nel 2020 e ha già scelto il suo campaign manager: Brad Parscale, direttore della campagna digitale ...

Media : Trump pronto annuncio corsa 2020 : 17.26 Secondo Media americani, il presidente Donald Trump è pronto ad annunciare che correrà per la sua rielezione nel 2020. Secondo le stesse fonti, avrebbe anche scelto Brad Parscale come "guru" digitale per guidare la sua campagna. Secondo fonti della Casa Bianca citate dai Media, inoltre, Trump ha raggiunto un accordo con la Boeing per due nuovi Air Force One per un costo di 3,9 mld di dollari.