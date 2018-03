Trova i genitori morti in casa con lesioni su tutto il corpo : "E' duplice omicidio" : TREVISO - Sono stati uccisi i due anziani, marito e moglie settantenni, Trovati morti oggi nel giardino della loro casa - non all'interno come appreso in un primo tempo - in una zona isolata di...

Abbandonato dai genitori perché senza mano. Ma ecco che accade dopo 4 anni. Come per magia : questo bambino sfortunato e oggi felice mai si sarebbe aspettato di Trovarsi di fronte quella scena. Che è subito diventata virale : questo, oggi, è un bambino felice. Ma non è sempre stato così. La vita l’ha messo a dura prova pochi giorni dopo aver visto la luce. Si chiama Kirill, viene dal Kazakistan ed è nato senza la mano destra. Una disabilità che nel suo Paese non viene accettata, dunque la decisione dei genitori naturali di abbandonarlo dopo solo 20 giorni dalla nascita. Così Kirill, che non ha mai conosciuto la sua vera mamma e il suo vero papà, ha ...

Bimbo di 9 anni muore nel sonno : i genitori vanno a svegliarlo e lo Trovano senza vita : Tragedia, venerdì mattina, a Bevagna. Un Bimbo di 9 anni è stato trovato senza vita nel suo lettino. A scoprirlo sono stati i genitori andati a svegliarlo per poi accompagnarlo a scuola. L'abitazione ...

Violenta la cuginetta di 8 mesi : Trovata dai genitori nel lettino coperta di sangue : Un nuovo triste caso di violenze sessuali arriva dall'India: stavolta la vittima è una bimba di soli otto mesi, ricoverata in ospedale dopo essere stata abusata in un'abitazione di...

Corpo Trovato sotto a un treno con le mani mozzate : è di Valerio - 15 anni. Era scomparso da casa - lite coi genitori per la droga : ' Valerio non si sarebbe mai tolto la vita, non c'era motivo e non mi avrebbe mai dato un dolore così grande'. Sono queste le parole di Alessandro Frijia , il papà di Valerio, 15 anni , trovato morto ...

Disabile Trovata morta in casa : indagati i genitori : L'hanno trovata morta in casa lo scorso 6 gennaio. Ora i genitori di una donna di 31 anni di Polignano a Mare, in provincia di Bari, sono indagati dalla procura del capoluogo pugliese. I magistrati hanno aperto un'indagine...

RiTrovata morta a 33 anni - pesava solo 19 kg : era stata segregata dai genitori per 15 anni : Ritrovata morta a 33 anni, pesava solo 19 kg: era stata segregata dai genitori per 15 anni I due genitori, arrestati dalla polizia, hanno ammesso di aver tenuto chiusa la figlia in una stanza di appena 3 metri: “Era malata di mente e a 17 anni è diventata violenta, quindi l’abbiamo tenuta nella stanza”Continua a […] L'articolo Ritrovata morta a 33 anni, pesava solo 19 kg: era stata segregata dai genitori per 15 anni ...

Figli adottivi in cerca di genitori biologici che non si fanno Trovare : “Una legge - perché non è solo questione di identità” : “La mia è la storia di una Figlia adottiva che non sapeva di esserlo”. Emilia Rosati è nata a Napoli, 65 anni fa, da “madre che non consente di essere nominata”. “Negli anni ’50 essere Figli adottivi era un tabù. L’ho scoperto per caso guardando dei documenti ospedalieri relativi a un ricovero di mia madre in ospedale”. Insieme ad Anna Arecchia, Emilia è l’anima del Comitato nazionale per il ...

Neonato muore nel sonno - era in stanza con i genitori : Trovato dal papà in culla : Tragedia in Friuli, a Perteole di Ruda , dove nelle prime ore di oggi 23 dicembre, l'antivigilia di Natale, intorno alle 4, un Neonato di un mese e mezzo di vita è stato trovato morto nel sonno dal ...