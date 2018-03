Tridico | il professore anti Fornero che vuol ripristinare l' articolo 18

ilgiornale

(Di giovedì 1 marzo 2018) Roma Il Jobs Act? Via. La flessibilità? Troppa. L'18? «Valuteremo se reintrodurlo». L'alternanza scuola-lavoro? «Da ripensare». Il decreto Poletti sui contratti a tempo determinato? «Da revisionare». Il reddito di inclusione? Da rimpolpare. La legge? Da mettere in congelatore. «Stiamo pensando a un superamento graduale», intanto «bloccheremo per cinque anni l'adeguamento dell'età pensionabile».No, questo non è il programma di Potere al popolo o del Partito comunista dei lavoratori di Marco Ferrando, ma quello di Pasquale, da poco più di 24 ore ministro in pectore al Lavoro dell'ipotetico governo Di Maio. Il professor, calabrese, 42 anni, docente di Politica economia all'università Roma Tre, da tempo vicino ai grillini, figura ...