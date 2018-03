Trenitalia | Italo e Trenord | tutti i treni cancellati oggi 1° marzo 2018

Maltempo - rimborso dei biglietti Trenitalia e Italo : come funziona - : Il Gruppo Ferrovie dello Stato e Ntv garantiscono la restituzione integrale del prezzo a chi ha rinunciato a viaggiare a causa dei ritardi e delle cancellazioni dovute al gelo . Ecco come ottenere il ...

Neve - come chiedere un rimborso a Trenitalia e Italo se il tuo treno era in ritardo : Le nevicate del 26 febbraio hanno comportato cancellazioni dei treni e ritardi, la circolazione ferroviaria ha subito contraccolpi sopratutto per quanto riguarda le linee in arrivo o in partenza dalla Capitale. Alla stazione Termini si sono registrati ritardi anche fino a 300 minuti. Problemi anche a Napoli, dove, i viaggiatori sono rimasti in attesa anche oltre i 100 minuti. Che sarà mai qualche fiocco di Neve… #Nevearoma ...

Treni in ritardo - Italo e Trenitalia annunciano rimborsi del 100%. Ecco come ottenerli : Giornata da dimenticare per chi ha preso - o avrebbe dovuto prendere - un treno: la neve ha causato ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria, costringendo viaggiatori e pendolari...

Neve e gelo - treni in ritardo anche di 3 ore : Trenitalia e Italo rimborsano i pendolari : Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentate a causa del maltempo: sul nodo ferroviario di Roma si registrano ritardi fino ad oltre 3 ore. Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma...

Sciopero treni febbraio - marzo 2018 : orari Trenitalia - Trenord e Italo NTV : Nuovo Sciopero dei treni di trenitalia previsto per il 25 febbraio 2018. Il mese in corso è stato particolarmente caldo per le proteste legate ai trasporti e non solo; mentre si attende con la manifestazione dei docenti a Roma, in merito allo Sciopero della scuola di venerdì 23 febbraio, lo stesso giorno incroceranno le braccia anche i lavoratori di Trenord. Domenica invece toccherà ai treni di trenitalia ma si tratta di uno Sciopero ...

ITALO-NTV COMPRATA DAGLI USA/ Fondo Gip - offerta da 2 miliardi : i rivali di Trenitalia diventano americani : Italo va in America: la società ferroviaria italiana passa agli americani del Fondo Global Infrastructure Partners per quasi due miliardi di euro.

ITALO-NTV COMPRATA DAGLI USA/ Fondo Gip - offerta da 2 miliardi : i rivali di Trenitalia diventano americani : ITALO-NTV va in America: la società ferroviaria italiana passa agli americani del Fondo Global Infrastructure Partners per quasi due miliardi di euro più i debiti(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:05:00 GMT)

Ntv-Italo - sì all’offerta da due miliardi. I concorrenti di Trenitalia diventano americani : Ntv-Italo abbandona la quotazione in Borsa e passa nelle mani del fondo Usa Global Infrastructure Partners (Gip). La società ha accettato la nuova offerta da 1,94 miliardi ricevuta da Gip per il 100% del capitale sociale. Gli accordi prevedono che gli attuali azionisti di Italo incassino il dividendo da 30 milioni deliberato dall’assemblea della società e che la stessa sostenga spese relative all’interrotto processo di quotazione fino ad un ...