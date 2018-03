Tre Honor misteriosi con display 18 | 9 sono stati approvati dal TENAA

Tre cose da sapere su Honor 9 il 26 febbraio dopo la nuova ondata Oreo : Da qualche giorno a questa parte è possibile riscontrare in Italia una nuova ondata di segnalazioni per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo sul cosiddetto Honor 9. Quali sono i dettagli da mette in evidenza oggi 26 febbraio? Facendo un giro all'interno di diverse community tematiche, è possibile concentrarsi almeno su tre aspetti, in attesa che la divisione italiana si esponga in modo più ...

Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP con Oreo grazie a Project Treble : grazie al supporto a Project Treble Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP basata su Android 8.0 Oreo, con un paio di piccole imperfezioni ma che per il resto offre alcuni interessanti extra. L'articolo Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP con Oreo grazie a Project Treble è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei al MWC 2018 poTrebbe presentare una sua versione di Honor 8 Pro : Stando alle immagini pubblicate da evleaks, Huawei avrebbe preparato un nuovo device che presenta un design decisamente simile a quello di Honor 8 Pro L'articolo Huawei al MWC 2018 potrebbe presentare una sua versione di Honor 8 Pro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Project Treble per Honor 9 con aggiornamento Oreo AOSP : i possibili problemi : Uno dei top di gamma Android che qui in Italia si appresta a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, come tutti sanno, è il cosiddetto Honor 9. Il device vede infatti in pieno sviluppo la beta, con programma attivo anche in Italia come avrete notato dal nostro approfondimento di qualche giorno fa, ma oggi 29 gennaio è possibile fare uno step ulteriore grazie al lavoro portato avanti dagli sviluppatori indipendenti. Con ...

Recensione Honor View 10 : OnePlus 5T TreMA! : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Honor View 10. Honor View 10 uno dei migliori smartphone in commercio sotto ai 500 euro Abbiamo provato il nuovo smartphone Honor View 10: ecco la nostra Recensione completa Finalmente siamo pronti per proporvi la Recensione di Honor View 10, uno degli smartphone più interessanti disponibili sul mercato, proposto ad un […]

Fa Tremare il virus Meltdown e SpecTre : scopriamo i Samsung - Huawei ed Honor protetti : Da alcuni giorni a questa parte si discute moltissimo sulla reale pericolosità del virus legato alla famiglia Meltdown e Spectre, in quanto a differenza di quanto avviene solitamente in questi casi la minaccia coinvolge addirittura il processore dei dispositivi. A tal proposito, pochi giorni fa ho già avuto modo di condividere un approfondimento sulle nostre pagine, ma oggi 11 gennaio intendo dedicare un capitolo agli smartphone ed in ...

Honor 7X supporterà il Face Unlock nel primo trimesTre del 2018 : Nelle prossime settimane tutte le varianti di Honor 7X, compresa la versione Red, riceveranno la funzione Face Unlock simile a quella di OnePlus 5T, che permetterà di sbloccare il terminale con il riconoscimento del viso tramite la fotocamera frontale. L'articolo Honor 7X supporterà il Face Unlock nel primo trimestre del 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuova ondata di rilasci per Honor 9 e l’aggiornamento B180 : Tre cose da sapere : Un Natale ricco di novità per tutti coloro che si ritrovano con un Honor 9. In attesa che volga al termine il programma beta relativo all'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, con la scadenza che secondo le ultime notizie giunte dovrebbe essere fissato attorno al 15 gennaio, in queste ore arrivano ulteriori novità a proposito di un pacchetto software sul quale già mi sono già soffermato nelle scorse settimane. Mi riferisco alla patch ...

Honor entro Tre anni vuole entrare nella TOP 5 dei produttori di smartphone : Il presidente di Huawei ha annunciato che l'obiettivo è fare entrare Honor nei primi cinque produttori di smartphone al mondo entro tre anni L'articolo Honor entro tre anni vuole entrare nella TOP 5 dei produttori di smartphone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

A questi - nuovi - prezzi Honor 9 Youth Edition poTrebbe essere un affare : Il 21 dicembre scopriremo cosa ha da offrire Honor 9 Youth Edition. E a che prezzo, considerato che nasce per essere più "abbordabile" del fratello maggiore L'articolo A questi, nuovi, prezzi Honor 9 Youth Edition potrebbe essere un affare è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Honor V10 compare su GeekBench menTre Honor 7X è in pre-ordine su Amaozn UK : La presentazione vera a propria avverrà domani, ma dopo averlo visto su un’immagine leaked che ne ha svelato praticamente il design, Honor V10 compare anche su GeekBench, così da farci un’idea anche sulla dotazione hardware. Visto che Honor V10 è praticamente il cugino stretto di Mate 10 Pro ci si aspetta un design e una dotazione hardware non uguali, ma comunque molto simili. Infatti GeekBench ha confermato una scheda tecnica di ...

