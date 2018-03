Trapiantato tessuto ovarico in una donna sterile

fondazioneserono

(Di giovedì 1 marzo 2018) Per la prima volta in Lombardia unapotrà avere una gravidanza in futuro grazie al trapianto di, precedentemente prelevato dalla stessa e crioconservato. L’intervento è stato eseguito dall’équipe dell’Unità di Ginecologia e ostetricia e del Centro scienze della natalità dell’IRCCS Ospedale San Raffaele – una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo ospedaliero San Donato – diretti dal professor Massimo Candiani, in collaborazione con il professor Dror Meirow, direttore del Centro per la preservazione della fertilità dello Sheba Medical Center, in Israele. La paziente, 31 anni, aveva subito l’asportazione di entrambe le ovaie e delle tube a causa della sindrome di Gorlin, una rara malattia ereditaria che provoca la formazione di fibromi ovarici che avevano alterato gravemente la morfologia pelvica e avrebbero reso impossibile una gravidanza. Nel corso ...