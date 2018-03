Trapani | Les fêlures de l' âme

Trapani : educatrici molestate in centro accoglienza - fermato 17enne : Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - Con l'accusa di violenza sessuale i carabinieri hanno fermato a Marsala, nel Trapanese, F.C., 17enne originario del Gambia, ospite di un centro di accoglienza per minori. Il giovane in più occasioni avrebbe dimostrato un 'eccessivo interesse' nei confronti di alcune ed

Non molestò una minorenne in Questura. Assolto in appello poliziotto di Trapani : Dopo la condanna in primo grado un poliziotto di Trapani, l'assistente capo Alfonso Luca Graci, di 46 anni, è stato Assolto dalla Corte d'appello di Palermo dall'accusa di adescamento di minorenne al ...