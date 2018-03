Tragedia di Latina - i verbali : 'Aggredita per un sms'. Ma per l'Arma era idoneo : dal nostro inviato CISTERNA È la cronaca di una Tragedia annunciata. Di sottovalutazioni e di istituzioni che non si parlano tra di loro. Con i servizi sociali chiamati a intervenire e persino la parrocchia entrata in campo per ...

Strage Latina - un'altra Tragedia per 'Amore Criminale' : Due giovani vite spezzate dalla mano del padre, la mamma che lotta tra la vita e la morte in ospedale per mano di un marito da sempre violento. E lui, quell'uomo, che dopo 9 ore di trattativa ha deciso di farla finita, uccidendosi. La Strage di Latina non è la prima e, purtroppo, non sarà l'ultima. Un uomo che non accetta la separazione che decide di uccidere tutta la sua famiglia per poi suicidarsi. Latina: carabiniere uccide le figlie, poi si ...

Tragedia di Latina - la paura di Martina e Alessia : «Papà è troppo geloso» : Le lezioni di danza, lo studio della chitarra, la scuola, gli amichetti della parrocchia. Una vita normale, quella di Alessia e Martina, sorelle inseparabili, fino a due anni fa. Poi tutto è...

Tragedia Latina - il parroco : "Qualcosa non quadrava" : "Un gesto così non me lo spiego, anche se ultimamente mi ero accorto che , tra le varie confidenze, qualcosa non quadrava . Ma queste difficoltà sembravano facilmente superabili. I due coniugi li ho ...

Tragedia a Latina : carabiniere spara alla moglie - uccide le due figlie e poi si suicida : Luigi Capasso, il carabiniere chestamani aveva sparato alla moglie a Cisterna di Latina, si èsuicidato e nell'appartamento sono state trovate morte le duefiglie di 7 e 13 anni. I cc hanno fatto irruzione nellacasa dopo che si erano interrotte le trattative da circa un'ora.