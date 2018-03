Tra Sky e Netflix scoppia la pace | alleanza in Europa

I programmi di Netflix si poTranno vedere anche dalla piattaforma Sky Q - la più recente di Sky : Sky e Netflix hanno fatto un accordo in base al quale le piattaforme Sky Q – le più recenti – permetteranno di accedere anche ai contenuti Netflix. L’offerta permetterà quindi agli abbonati Netflix in possesso di una piattaforma Sky Q The post I programmi di Netflix si potranno vedere anche dalla piattaforma Sky Q, la più recente di Sky appeared first on Il Post.

One STrange Rock : il documentario sul Pianeta Terra di Darren Aronofsky - Auralcrave : ... 'Vogliamo reinventare i programmi reali e offrire uno spettacolo cinematografico senza precedenti.' Aggiunge: 'Stiamo andando a sezionare la scienza dietro il nostro meraviglioso Pianeta, fornendo ...

Netflix enTra nel pacchetto Sky : la grande alleanza in Europa : MILANO - Mentre pende l'offerta di Comcast per rilevare l'emittente britannica , Sky annuncia una potenziale svolta nel settore televisivo. Lo fa insieme a Netflix, la società dei film e delle serie ...

Matrimonio Tra Sky e Netflix : nasce la più grande offerta d'intrattenimento : Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Sky renderà disponibile la vastità dell'offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ...

Prezzo giù per Resident Evil 7 e Skyrim Tra le offerte del weekend su PlayStation Store : Sul PlayStation Store sono partite le nuove offerte del weekend da oggi 23 febbraio. Ci sono tanti titoli in offerta su PlayStation Store fino al 26 febbraio. Con The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Hitman: Game of the Year Edition, Wolfenstein II: The New Colossus, Resident Evil 7: Biohazard e molti altri scontati fino a lunedì, ci sono tanto giochi su cui mettere le mani. Ecco la lista completa delle offerte del weekend su PlayStation ...

Gli Immortali - il viaggio Tra gli artisti di ogni tempo su Sky Arte HD : La maggior pArte dei morti tace. Per i poeti non è così. I poeti continuano a parlare. C. Nooteboom, Tumbas I cimiteri non sono luoghi di silenzio, ma al contrario vere e proprie antologie di storie. Storie del passato, lontano o più recente, che hanno segnato la nostra vita con le loro emozioni, i loro aneddoti e le loro atmosfere. Per raccontare queste stori...

Tatxo Benet (MediaPro) : «I tifosi pagheranno di meno - apertissimi a Trattare con Sky» : Tatxo Benet, 65enne capace di fondare insieme al socio Jaume Roures uno dei principali gestori di diritti in ambito sportivo, ha le idee chiarissime nell'intervista pubblicata oggi su Repubblica: «anche perché tutto è stato fatto in accordo con il bando della Lega». Per il via libera dell'Antitrust forse servirà aspettare il voto d...

Salute Tradita - lo speciale di Sky TG24 su inefficienze della sanità | : Migrazioni sanitarie, disabili senza assistenza, liste d'attesa infinite. Viaggio nelle diseguaglianze di uno dei sistemi sanitari nazionali che è comunque tra i più invidiati al mondo. VIDEO

Salute Tradita - un reportage di Sky TG24 HD sulle disfunzioni della sanità in Italia : Attese infinite per una visita. Decine di chilometri per arrivare al Pronto Soccorso. Numeri che evidenziano alcune delle disfunzioni della sanità in Italia, dove per molti cittadini l’accesso alle cure è quasi un’utopia. Lo racconta lo speciale di Sky TG24 HD “Salute tradita”, in onda venerdì 16 febbraio 2018 alle 20.20 (in replica alle 23,15 ...

"Salute Tradita" - l'inchiesta di Sky Tg24 sulla malasanità in Italia : La storia di Mario Improta, 30 anni e affetto dalla nascita da tetraparesi spastica, è un caso estremo. "Ci hanno detto: 'tuo figlio ha una disabilità così mostruosa che i soldi che ci dà la Regione non ci bastano, quindi tenetevelo a casa", racconta la madre Elena a Sky Tg24, in uno dei due episodi di "Salute tradita", lo speciale curato dal direttore Sarah Varetto, in programma il 16 febbraio alle 20.20. "Le cure le ...

Liste d’attesa infinite - ospedali fantasma e disabili senza assistenza : su SkyTg24 lo speciale sulla “salute Tradita” : Attese infinite per una visita. Decine di chilometri per arrivare al Pronto Soccorso. Numeri che evidenziano alcune delle disfunzioni della sanità in Italia, dove per molti cittadini l’accesso alle cure è quasi un’utopia. Lo racconta lo speciale di Sky TG24 HD Salute tradita, in onda venerdì 16 febbraio 2018 alle 20.20 (in replica alle 23,15 e alle 21 di sabato 17 febbraio) e sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre. ...

Salute Tradita - speciale di Sky TG24 sulle inefficienze della Sanità : Salute tradita, speciale di Sky TG24 sulle inefficienze della Sanità Migrazioni sanitarie, disabili senza assistenza, liste d’attesa infinite. Viaggio nelle diseguaglianze sanitarie di uno dei sistemi sanitari nazionali più invidiati al mondo. VIDEO Parole chiave: ...

UK - venduti Tra Sky e BT diritti tv Premier League per 4 - 464 mld di sterline : «Il processo di vendita dei diritti televisivi nel Regno Unito della Premier League non è ancora concluso, ma possiamo annunciare che sono stati assegnati cinque dei sette pacchetti dal vivo. Il valore realizzato in questa fase del processo è di 4.464 miliardi di sterline con due pacchetti live ancora da vendere con interesse da parte di più offerenti». Lo ha annunciato la Premier League. «Le grandi ...

Comcast ci riprova - 60 mld dollari per sTrappare Fox a Disney. Su sfondo destini Sky : Comcast torna all'attacco su 21st Century Fox, aprendo un nuovo capitolo nella guerra per consolidare il settore mediatico su scala globale che sembrava aver trovato un momento di pace quando il colosso televisivo di Murdoch aveva deciso di consegnarsi a Walt Disney. Il gigante americano della tv via cavo starebbe considerando di riaprire il dossier con una controfferta da 60 miliardi di dollari per strappare Fox a Walt Disney, con cui la ...