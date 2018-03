TRA SCOTTI e Bertinotti. La doppia anima del governo M5s : Un po' sinistra e un po' prima Repubblica. Ecco la composizione del governo, per adesso solo virtuale, targato M5S. L'esecutivo che Luigi Di Maio spera di guidare, se il 4 marzo raggiungerà il 40%, è senza dubbio a trazione bertinottiana, inteso come Fausto Bertinotti, l'ex capo di Rifondazione comunista. Tutti i ministri di indirizzo, infatti, basti pensare a quelli economici, sponsorizzano politiche di espansione rosso fuoco. Ma ...

Il monitoraggio dell’aria diventa ‘tascabile’ : un sensore grande quanto una moneta e una cenTRAlina come una scatola di biscotti : Uno strumento per rilevare la presenza di benzene nell’aria anche a bassissime concentrazioni, con un sensore grande quanto una moneta da due euro, che funziona con pochissima energia e occupa complessivamente lo spazio di una scatola di biscotti. È il frutto di 15 anni di ricerche dell’Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM) del CNR di Bologna svolte in collaborazione con il consorzio Proambiente, che fa parte della Rete Alta ...

”Peccato solo che…”. Striscia la Notizia - arriva il colpo di scena che nessuno si aspettava. Michelle Hunziker se ne va e con lei Gerry Scotti. Sorpresa : ecco chi prende il loro posto. Una sTRAna “coincidenza” che non si poteva non notare : colpo di scena a Striscia la Notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti lasciano la conduzione del programma. Tristi? E sapete chi prenderà il loro posto? Da lunedì 5 febbraio 2018 dietro il bancone di Striscia La Notizia ci saranno Ficarra e Picone che condurranno fino al 9 giugno. Caso strano, ma soprattutto è un caso? Anche stavolta, mentre la conduzione del tg satirico più irriverente della tv è affidata a Ficarra e Picone, si vota. E infatti ...

GERRY SCOTTI / Maria De Filippi? L'ammiro - il rispetto e la stima che c'è TRA noi è evidente : GERRY SCOTTI parla della sua carriera televisiva e dei progetti per il suo futuro in un'intervista. Tante le soddisfazioni, ma ci sono sogni da realizzare e non manca qualche rimpianto...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:17:00 GMT)

Da Cicciolina a Gerry Scotti - quando la star enTRA in Parlamento : «Meglio una spogliarellista che un ladro», commentava compiaciuto Leonardo Sciascia. «Può accadere un fatto pirandelliano: può accadere, cioè che Cicciolina diventi un parlamentare impeccabile». E così, per un certo verso, fu. Sbarcata a Montecitorio in quota Radicale nel 1987, la regina del porno Ilona Staller si distinse per le numerose presenze e per le battaglie per i diritti civili. Tanto da riprovare l’avventura parlamentare cinque ...

Ivano Marescotti - attore e comunista : «La sinisTRA non conta più. Ecco perché scelgo il M5S» : «Il Pd è finito, la sinistra è sconfitta. C’è da scegliere tra due alternative: l’ammucchiata composta dai razzisti della Lega, dai filofascisti di Fratelli d’Italia e da quel “delinquente” di Berlusconi, e i 5 Stelle. Ecco, io voterò loro, nonostante facciano e dicano ancora tante cassate». Dice cassate, Ivano Marescotti, e ti vengono subito in mente le praterie infinite di Don Camillo e Peppone, le luci delle ...