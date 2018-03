Tra larghe intese e governo di scopo | i possibili scenari post voto

Marco Travaglio - la bomba contro Roberto Maroni : 'Ministro nel governo di larghe intese' : Non si dà pace, Marco Travaglio , l'ultrà grillino che vede fantasmi ovunque. Impedimenti di ogni tipo per sbarrare la strada a Luigi Di Maio nella sua corsa impossibile verso Palazzo Chigi. Non si dà ...

Pd : Minniti evoca larghe intese. CentrodesTra si divide nelle kermesse : Renzi: 'Il disfattismo è il nostro peggior nemico'.Gentiloni: 'Possiamo recuperare lo svantaggio'. Sul fronte opposto nessuna piazza comune, Salvini e Berlusconi declinano l'invito di Meloni domenica ...

Sondaggi - centrodesTra o larghe intese : le due opzioni per una maggioranza. Grande coalizione mai così vicina a quota 316 : Al centrodestra oggi mancherebbero 22 deputati per avere una maggioranza di governo. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita. Secondo l’istituto di Natascia Turato la coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni metterebbe insieme 294 seggi e quindi è l’unica davvero vicina a quota 316, il numero che alla Camera dà possibilità di far nascere un esecutivo. Molto lontani sono sia la coalizione di centrosinistra (che si ...

Maggioranze senza numeri Inutili anche le larghe inteseCentrodesTra avanti - M5s 1° partito : Il centrodestra è la coalizione in testa nelle intenzioni di voto, mentre M5s risulterebbe al primo posto come partito. Ma nessuno avrebbe i numeri per governare, neppure le larghe intese Fi-Pd Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Renzi : “C’è grande coalizione pronta - Tra M5s e Lega”. Di Maio : “Larghe intese? Quella nata col Rosatellum” : “grande coalizione? C’è già, è Quella tra la Lega e i Cinque Stelle“. “Falso, è Quella che si è formata attorno alla legge elettorale“. Botte e risposta a distanza di luogo e tempo tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Il tema, neanche a dirlo, è quello dei possibili sviluppi politici dopo il voto del 4 marzo, specie se nessuna coalizione avrà i numeri per governare. La vulgata vede nell’intesa tra Pd e ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Previsioni post-voto : Larghe Intese o Governo centrodesTra - Renzi ko : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: il voto dei giovani, bene M5s e malissimo Renzi. centrodestra non sfonda con under30(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:55:00 GMT)

Renzi attacca : le larghe intese sono pronte - Tra M5S e Lega : ?Le larghe intese sono già pronte e sono quelle tra M5S e Lega?. Picchia duro Matteo Renzi nell?esordio della sua personale campagna elettorale. Collegio Senato Firenze1,...

Sondaggi - il centrodesTra perde un punto ma resta avanti. M5s guadagna l’1 - 7%. Il primo partito? Le larghe intese al 45% : Il centrodestra che perde più di un punto ma resta saldamente in testa, il Movimento 5 stelle che insegue, guadagnando consensi e staccando l’intero centrosinistra come seconda forza elettorale. Ma soprattutto quasi un italiano su due che si dice – in un modo o nell’altro – favorevole alle larghe intese dopo il voto. Sono i dati emersi dal Sondaggio condotto da Swg e pubblicato dal Messaggero. Secondo l’istituto ...

Larghe intese - mancano i numeri. Al Senato domina il centrodesTra : In altre parole, come spiega Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza politica all'università di Bologna e autore della simulazione che pubblichiamo, 'stante i sondaggi delle ultime due settimane, ...

Pd : 'Votare LeU farebbe vincere la desTra'. Bersani : 'Quello a Pd favorisce larghe intese' : Nel centrosinistra il confronto-scontro è sul cosiddetto 'voto utile'. Secondo Renzi, inoltre, votare per il partito di Grasso 'aiuta gli estremisti come la Lega'. Intanto Fratoianni , LeU, assicura: '...

Di Maio inciampa sul politichese : "Larghe intese? C'è stato un problema di Traduzione" : E quindi cosa faranno i 5 Stelle dopo le elezioni del 4 marzo 2018? Secondo l’agenzia Reuters, che cita una fonte che ha...

Matteo Salvini - orgoglio Lega : 'Di Maio Traditore - noi mai in governi di larghe intese' : Non si limita a smentire accordi post-voto col Movimento 5 Stelle: Matteo Salvini, a Matrix, attacca frontalmente Luigi Di Maio. Accusandolo addirittura di 'tradire', perché 'sta cambiando idea su ...