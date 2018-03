: #Toscana, ghiaccio blocca i treni locali - CybFeed : #Toscana, ghiaccio blocca i treni locali - NotizieIN : Toscana, ghiaccio blocca i treni locali - LadyFerretti : RT @LuceverdeRadio: ? #Toscana #maltempo #treni: #FS Linea Firenze - Prato - Pistoia: #ghiaccio su linea elettrica, traffico ancora sospes… -

Sono fermi in diverse stazioni dellatutti iregionali in transito sulle linee Firenze-Empoli e Firenze-Prato-Pistoia a causa delsulle linee di alimentazione elettrica. E' quanto comunicano Ferrovie, spiegando che i tecnici sono al lavoro per limitare i disagi per i passeggeri, quasi tutti pendolari. In tutta laresta l'allerta per la formazione di. Rfi annuncia per domani il ritorno alla normalità della circolazione dei.(Di giovedì 1 marzo 2018)