Torna Il commissario Montalbano | dal 6 marzo gli episodi in replica

Isola Dei Famosi vs Montalbano - Tornano le repliche del commissario e l’isola? Sarà la mazzata finale per gli ascolti? : Isola dei Famosi e Montalbano a confronto? Ebbene sì! il reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha traslocato al martedì proprio per non scontrarsi con la temibile fiction di Rai Uno “Il commissario Montalbano”. Tuttavia, il martedì successivo, il 6 marzo 2018 con l’esattezza, il reality targato Magnolia si troverà face to face con la fiction Rai che da sempre fa incetta di ascolti. Certo, si tratta di repliche per il commissario ...

Quando Torna Il Commissario Montalbano in tv? Nel 2019? : Dopo il grande successo della dodicesima stagione de Il Commissario Montalbano in tantissimi si stanno chiedendo “Quando tornerà in tv”? Il Commissario Montalbano si conferma una delle serie televisive più amate e seguite dal pubblico italiano. Dopo la messa in onda di “Amore”, l’ultimo episodio della stagione 2018 andato in onda lunedì 19 febbraio 2018 su Raiuno, la Rai conferma che la produzione è già impegnata ...

Il Commissario Montalbano - pronto a Tornare nel 2019 : Il 19 febbraio è andato in onda su Rai1 l’episodio dal titolo Amore ultimo della nuova stagione dedicata al personaggio ideato da Andrea Camilleri, ma già la produzione è a lavoro. Non ci si stanca mai del Commissario Montalbano che forte di un costante successo negli ascolti (il primo episodio della nuova stagione ha incassato oltre 11 milioni di telespettatori, un record per gli ascolti) per 20 anni ha accompagnato in tv (con 12 stagioni ...

Il commissario Montalbano Torna in tv con La giostra degli scambi e Amore : Con il 2018 arriva anche una nuova tranche di avventure del commissario Montalbano e, alle 10,15, nella Sala A della sede Rai di Viale Mazzini 14 a Roma, c’è stata la presentazione dei due nuovi episodi di Il commissario Montalbano, in cui sono apparsi, a fianco dell’immarcescibile Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Fabrizio Bentivoglio, Stella Egitto, Serena Iansiti, Fabrizio Ferracane e Sonia Bergamasco ...

Il Commissario Montalbano Torna e si sposa? : Il Commissario Montalbano Il Commissario Montalbano sta tornando: passata l’invasione del Festival di Sanremo Luca Zingaretti e la sua brigata tornano da protagonisti assoluti nel prime time dell’ammiraglia. Stasera su Rai1 andrà in onda il nuovo film tv La Giostra degli Scambi, mentre il 19 febbraio sarà la volta di Amore. Il Commissario Montabano: i nuovi film tv lunedì 12 e 19 febbraio 2018 su Rai 1 Due nuove storie che ...

RiTorna il Commissario Montalbano : dal 12 febbraio su Rai Uno i nuovi episodi : E' un mondo - scrivono gli autori della Guida ai 'Luoghi di Montalbano' edita da Sellerio - in cui l'abusivismo edilizio ha sfregiato una regione bellissima, in cui l'uomo ha violentato la propria ...

Torna il commissario Montalbano e l’Isola dei Famosi slitta al martedì : Un tempo era Sanremo a far cambiare i palinsesti, tutta la tv si fermava per il Festival della canzone italiana. Adesso il top player è il commissario Montalbano, con il quale è più prudente evitare lo scontro aperto. Ecco quindi che per il secondo anno l’Isola dei Famosi cambia programmazione e dal lunedì passa al più prudente martedì mandando al faccia a faccia la soap Il segreto. Il commissario Montalbano, la top ten degli ...

'Il commissario Montalbano' Torna con due nuovi episodi : 'La giostra degli scambi' e 'Amore' sono i due nuovi episodi che riporteranno sul piccolo schermo il commissario più amato d'Italia, Montalbano. In onda su Rai1 lunedì 12 e lunedì 19 febbraio. oltre ...

