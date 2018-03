Torino arriva il fascista Fiore | protesta l Anpi si annuncia un giovedì di tensione

A Torino arriva Bounce : pronti a saltare? : ... spazi per seguire sessioni di Bounce Fit e ginnastica per bambini, per arrampicarsi, correre, muoversi, ma soprattutto saltare provando tutte le sfumature di questa disciplina a cavallo tra lo sport ...

A Torino arriva Bounce : pronti a saltare? : Dovremmo prendere esempio dai bambini, che saltano spesso, per gioco o senza un motivo apparente. Perché sentirsi sospesi per aria anche solo per un attimo fa bene, fa sentire più liberi, gioiosi, butta fuori i brutti pensieri. E poi ora c’è un nuovo posto dove si va apposta per saltare, si chiama Bounce Italy, e il 2 marzo apre a Torino (presso il centro commerciale I Viali Shopping Park di Nichelino). LEGGI ANCHETorino is the new Milano: ...

Gol Acquah - arriva subito il pareggio del Torino : deviazione decisiva [VIDEO] : Gol Acquah, arriva subito il pareggio del Torino: deviazione decisiva – Grandi emozioni nei primi minuti del primo match della 23^ giornata del campionato di Serie A, Sampdoria e Torino stanno regalando spettacolo. Inizio positivo per la squadra di Mazzari vicina al gol con Iago Falque, a passare però è la Sampdoria, tiro di Torreira ma errore della barriera che si apre. Poi grande reazione della squadra ospite che trova subito il pareggio ...

Torino - Mazzarri : 'Attenzione alla Samp - arriva da un periodo positivo' : 'Sappiamo che andiamo in uno stadio dove il fattore campo ha fatto la differenza fino ad ora. Inoltre i blucerchiati sono in un periodo positivo, hanno appena vinto a Roma. In settimana abbiamo ...

Donsah al Torino? Parla l’ad del Bologna Fenucci : arrivano conferme : L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha presenziato oggi alla cerimonia di intitolazione della curva San Luca del Dall’Ara ad Arpad Weisz. In questa fase della stagione però si sa, il calciomercato prende il sopravvento e dunque anche in un’occasione dedicata a Weisz si è Parlato delle trattative calde in casa Bologna: “Ci sono pervenute delle richieste per alcuni nostri giocatori, ma arrivare ad un accordo non è ...

Torino - donna resta incastrata sotto il divano per recuperare il cellulare : arrivano i Pompieri - Ultime Notizie Flash : Torino Ultime Notizie 23 gennaio 2018: una donna resta incastrata nel divano mentre cerca di riprendere il suo cellulare. I familiari devono chiamare i vigili del fuoco per aiutarla

Torino - donna incastrata sotto il divano per recuperare il cellulare : per liberarla arrivano i vigili del fuoco : Aveva un braccio imprigionato: inutili gli sforzi dei familiari. Ora è in ospedale per accertamenti

Torino - lite tra gli eredi di un antiquario : i carabinieri arrivano e confiscano reperti etruschi e romani trafugati : Sono oltre 200, per un valore superiore ai 300mila euro, i reperti archeologici di origine etrusca e romana, di età compresa fra il VI e il III secolo a.c., confiscati dai carabinieri del Nucleo ...

Calciomercato Torino - tutto su Donsah : il ‘doppio sacrificio’ per arrivare al centrocampista : Calciomercato Torino – Secondo risultato consecutivo per il Torino dopo l’arrivo in panchina di Mazzarri, nella giornata di oggi pareggio per i granata sul campo del Sassuolo. Ma a tenere banco è anche il mercato, l’obiettivo per il centrocampo è Donsah, la richiesta del Bologna è di 10 milioni, l’offerta di 6. Per ottenere liquidità da girare al Bologna, il Torino secondo quanto riporta ‘tuttoSport’ potrebbe ...

Gli "spalancati spazi" poetici di Claudio Pozzani arrivano a Torino : e un percorso che è molto più lungo dei 20 anni presi in considerazione ed è fatto di incontri incredibili, viaggi, esperienze, avventure, spettacoli'.

Calciomercato Torino - il primo innesto per Mazzarri potrebbe arrivare “in fascia” : Calciomercato Torino – Il Torino di Walter Mazzarri è partito col piede giusto alla prima col nuovo allenatore ed ora si tufferà sul mercato per completare una rosa già d’alto livello. Il nuovo tecnico si è seduto a tavolino con Cairo e Petrachi per stabilire le prossime mosse da effettuare, ed una cosa è già saltata agli occhi. Al Torino manca un’alternativa a De Silvestri sulla fascia. Dopo la partenza di Zappacosta la corsia ...

Torino : via Mihajlovic - arriva Mazzarri. Contratto fino al 2020 : Ufficiale l'esonero del serbo dopo la sconfitta nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il tecnico toscano nella sede granata

In Lega Pro - arriva un cuore Torino - Magazine Pragma : Mister Scienza dirigerà la prima seduta d'allenamento domani, mercoledì 27 dicembre e sarà presentato alla stampa nella stessa giornata alle ore 12.30 presso la sala stampa dello stadio "Vito Simone ...

Torino - il vice-Belotti potresti averlo in casa : che numeri per Butic - arrivate già due offerte dalla Bundes : Il Torino, nell’imminente sessione invernale di calciomercato, andrà alla ricerca di un vice-Belotti, visto che Umar Sadiq non ha convinto e tornerà alla Roma già a gennaio. Sul taccuino di Petrachi sono presenti diversi nomi ma perchè i granata non puntano su Karlo Butic? Il giovane attaccante della Primavera del Toro sta collezionando numeri incredibili: 11 goal in 12 presenze nel campionato Primavera 1 e anche in Coppa Italia il suo ...