Tiro con l' arco | tre cugine lametine vicecampionesse italiane

Tiro con l'arco - ottimi risultati per gli Arcieri del Feudo di Maida : Ancora una volta quindi la Calabria si erge a protagonista negli sport, definiti minori, ma che da sempre innalzano la conoscenza del nostro paese nella nostra Nazione e nel mondo. Maida Tiro con l'...

Tiro con l'arco - Campionati Italiani Indoor 2018 : Massimiliano Mandia e Tatiana Andreoli campioni nel ricurvo - Elia Fregnan e Anastasia ... : Terzo posto per Alberto Simonelli, reduce dall'argento iridato a squadre, che supera Jacopo Polidori 147-140 e riceve anche il premio come miglior arciere paralimpico al mondo della stagione 2017. ...

Tiro con l’arco - Campionati Italiani Indoor 2018 : Massimiliano Mandia e Tatiana Andreoli campioni nel ricurvo - Elia Fregnan e Anastasia Anastasio nel compound. Tutti i podi e i risultati : Si sono conclusi oggi a Rimini i Campionati Italiani Indoor di Tiro con l’arco. Una competizione che ha visto protagonisti oltre 900 atleti che si sono sfidati per conquistare il titolo tricolore. Andiamo quindi a scoprire Tutti i vincitori e i risultati di questa 35ma edizione. ricurvo Massimiliano Mandia rispetta il pronostico e conquista il terzo titolo italiano Indoor. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha superato in finale Federico Musolesi per ...

Rimini - campionato di Tiro con l'arco : oggi tutte le finali : Come seguire le gare I Campionati Italiani Indoor di Rimini saranno trasmessi in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale Youtube della Fitarco, mentre una sintesi della manifestazione verrà ...

Tiro a segno - Europei 2018 : Dikec e Goberville vincono nella pistola 10 metri - Giuseppe Giordano ottavo : A Gyor (Ungheria) proseguono gli Europei 2018 di Tiro a segno da 10m. Oggi si sono disputate due finali della categoria seniores. pistola 10 metri (maschile) – L’eterno turco Yusuf Dikec, a 45 anni suonati e con un palmares infinito a livello continentale e mondiale, non smette di stupire e si impone con 241.6 punti contenendo il tentativo di rimonta del russo Artem Chernousov nell’ultima serie di tiri (239.8). Il 21enne ...

Tiro con l'arco - I vincitori dell'Italian Challenge : oggi al via i Tricolori Indoor : ... tutti presenti sulla linea di Tiro romagnola e, intorno alle 13.30, arriverà anche la presentazione al mondo del Tiro con l'arco del nuovo Direttore Tecnico della Nazionale Mauro Berruto. I ...

Tiro a segno - Europei 2018 : Marconi/Di Martino quarti nella pistola mista 10 metri a Gyor : nella terza finale odierna, a livello seniores, degli Europei di Tiro a segno a Gyor (Ungheria), ovvero la pistola mista 10 metri, diventata specialità olimpica e quindi di importanza rilevante, la coppia italiana formata da Ilenia Marconi e Dario Di Martino si è classificata in quarta posizione nella finale a 5 totalizzando 371.3 punti non riuscendo mai essere della partita per il podio. Grande prestazione della Russia che con il duo ...

Tiro con l'arco - Campionati Italiani Indoor di Rimini : numeri record - sabato al via le sfide : COME SEGUIRE LE GARE I Campionati Italiani Indoor di Rimini saranno trasmessi in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale Youtube della Fitarco, mentre una sintesi della manifestazione verrà ...

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 : Mike Schloesser e Natalia Avdeeva campioni nel compound. Tutti i podi e i risultati : Con i titoli assegnati nel compound si sono chiusi i Mondiali Indoor di Tiro con l’arco di Yankton (Stati Uniti). L’Italia ha conquistato oggi tre medaglie d’argento con Sergio Pagni, Elisa Roner e la squadra maschile. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati di questa ultima giornata di gare. Maschile Primo titolo iridato Indoor per l’olandese Mike Schloesser che supera in finale per 146-145 l’azzurro Sergio Pagni. La medaglia di bronzo va ...

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 : Sergio Pagni conquista l’argento nel compound! L’azzurro superato di un punto dall’olandese Mike Schloesser : Sergio Pagni è andato davvero vicinissimo al suo secondo titolo iridato individuale. Ai Mondiali Indoor di Tiro con l’arco di Yankton il 38enne toscano si deve accontentare della medaglia d’argento, dopo essere stato battuto per un solo punto dal 24enne olandese Mike Schloesser, che bissa così l’oro outdoor di Belek 2013. Una finale molto combattuta, con il primo end terminato in perfetta parità con 29 punti per parte, poi però arrivano tre 10 ...

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 : Italia d’argento nel compound maschile. Mior - Pagni e Simonelli si arrendono agli Stati Uniti : L’Italia si deve accontentare ancora di un argento nella gara a squadre del compound maschile. Come successo a Città del Messico, anche ai Mondiali Indoor di Tiro con l’arco di Yankton gli azzurri sono Stati sconfitti in finale dagli Stati Uniti, ma questa volta per un solo punto. Viviano Mior, Sergio Pagni e Alberto Simonelli sono Stati infatti autori di una grande gara e ci hanno fatto sognare fino all’ultima freccia, ma il terzetto formato da ...