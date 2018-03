Test Barcellona | vola Hamilton

Formula 1 : super Hamilton nell'ultima giornata di Test a Barcellona : Il campione del mondo ha fatto registrare il miglior tempo della settimana, seconda la McLaren di Vandoorne. La Ferrari di Vettel chiude terza

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quarta giornata. La Mercedes è già in fuga? Impressionante Hamilton - la Ferrari deve già rincorrere : L’urlo di Lewis Hamilton spaventa tutti i rivali. Parafrasando il titolo del celebre film di Bruce Lee, infatti, si può tranquillamente riassumere in questo modo l’andamento odierno della quarta giornata di Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il campione del mondo, infatti, ha stampato un eccellente 1:19.333 sul circuito del Montmelò, sbriciolando l’1:19.673 fatto segnare da Sebastian Vettel con la ...

Test Formula 1 2018 Barcellona streaming video e tv : Hamilton primo - terzo Vettel! Classifiche tempi : Diretta Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica e tempi della quarta giornata di prove sul circuito del Montmelò per il 2018.

Barcellona - conclusi i Test a Montmelò : Hamilton chiude con il miglior tempo : La bandiera a scacchi ha chiuso alle 18 l'ultima delle quattro giornate di test invernali pre-campionato della Formula 1 sul circuito catalano di Montmelò. Nove ore no stop, senza pausa pranzo, per ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 1° marzo. Lewis Hamilton fa il vuoto con le medie - 3° Sebastian Vettel : Dopo tre giorni da tregenda finalmente Barcellona ha regalato una giornata di bel tempo (e temperature in leggero aumento) per concludere la prima settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno sul tracciato del Montmelò. Questo giovedì ha visto quello che si può considerare l’esordio vero e proprio di Lewis Hamilton, fermato in precedenza dalle bizze del tempo e, senza dubbio, il campione del mondo ha voluto marcare il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi della quarta giornata. Lewis Hamilton scatenato - Sebastian Vettel collauda la Ferrari : A Barcellona si è disputata la quarta giornata dei Test di F1. Al Montmelò si è conclusa la prima tranche di Test, si tornerà in pista settimana prossima per altri quattro giorni di prova, gli ultimi prima dell’inizio del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito catalano abbiamo assistito alla prova di forza di Lewis Hamilton che si è scatenato: il Campione del Mondo ha siglato un perentorio 1:19.333 con le gomme medie dando una risposta ...

Test F1 2018 - team in pista a Barcellona. Niente soste per recuperare : A neve sciolta le squadre di Formula Uno stanno provando in pista, e lo fanno senza la sosta pranzo, per recuperare il tempo perso ieri per il maltempo. In mattinata il più veloce è stato Valtteri ...

F1 - quando i prossimi Test a Barcellona? Date - programma - orari e tv. Si torna a girare al Montmelò dal 6 marzo : Dal 6 al 9 marzo le monoposto del Mondiale 2018 di Formula Uno torneranno a girare sul circuito del Montmeló (Spagna) per affrontare un’altra quattro giorni di Test importante in vista dell’esordio iridato del 25 marzo a Melbourne (Australia). Per fortuna di piloti e team, il meteo dovrebbe dare meno problemi e di conseguenza il programma di lavoro delle scuderie non dovrebbe essere condizionato dagli “agenti ...