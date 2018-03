Terraria | arriva un corposo aggiornamento | anche su console

eurogamer

(Di giovedì 1 marzo 2018) Gli sviluppatori Re-Logic e Pipeworks, in collaborazione con il publisher 505 Games, hanno oggi rilasciato l'atteso1.3 diper Xbox One e PlayStation 4. Questo update espande i contenuti di gioco presenti nelle versionidi, uniformandoli a quelli della versione PC. Questoè il più grande mai rilasciato nella storia di questo innovativo titolo, che vanta una community di oltre 20 milioni di giocatori.è attualmente disponibile per Xbox One con uno sconto del 70% fino al 5 marzo, ad un prezzo di soli € 5,70, un'ottima occasione per chi vuole scoprire questo incredibile prodotto."Questoè frutto di un immenso lavoro dei nostri team per permettere a tutti i giocatoridi poter disporre dei contenuti presenti nella versione PC, garantendo loro una rinnovata e arricchita esperienza di gioco" ha ...