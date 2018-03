Tale cane | tale padrone La foto con la stessa espressione diventa virale

NBA - Dwyane Wade e un'alTalena di emozioni : dalla morte di Joaquin Oliver al canestro decisivo : La seconda carriera di Dwyane Wade ai Miami Heat sembra sempre più " ogni giorno che passa " una sceneggiatura già pronta per Hollywood. Dall'isteria collettiva scatenata dal ritorno del figliol ...

Con 'Il cane Argo' proseguono le letture dell'Odissea alla biblioteca staTale : Prosegue Per l'alto mare aperto - Lettura dell'Odissea di Omero, organizzata dall'associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla biblioteca statale di Lucca, dal Centro di cultura di Lucca dell'...

Impianti di risalita Malga Ciapela. Caner : 'La legge staTale va cambiata' : Con queste parole l'assessore al turismo, ai trasporti a fune e all'economia e sviluppo montano della Regione del Veneto, Federico Caner, interviene in merito alle valutazioni espresse dall'Arpa ...

Caro Babbo NaTale - come regalo voglio il cane che mi è stato rubato : la lettera che ha commosso il mondo : Il Natale è da sempre per i bambini uno dei momenti più belli dell'anno, un po' per i regali, per le luci e per lo stare con gli amichetti.Ma questo Natale per Edward non sarà un Natale come tutti gli altri. Il suo fedele amico a quattro zampe, infatti, è stato rubato dai ladri e lui non riesce a darsi pace. Così, come tutti i bambini, il piccolo Edward ha scritto una letterina a Babbo Natale, ma invece dei soliti giochi o pupazzi, il ...

NaTale : impianti di sci aperti in tutte le stazioni toscane : Natale come nelle favole: sotto la neve. Sorridono quest’anno gli operatori della montagna toscana, dove la coltre bianca è arrivata già da metà novembre. In particolare questa settimana che precede il Natale è stata caratterizzata ovunque da basse temperature: i cannoni sono da giorni in funzione in tutte le localita’, per preparare al meglio le piste, con un mix di neve naturale e programmata. La sciabilita’ si annuncia ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY - NaTale da incubo! : La notizia ve l’abbiamo riportata da un po’: come tutti ci aspettavamo, nelle puntate americane di Beautiful, Liam e STEFFY Spencer si sono visti dare la più bella notizia che una giovane coppia potrebbe ricevere, ovvero che sono in dolce attesa! La scoperta è stata fatta durante un semplice controllo di routine della ragazza, la quale, come il marito, ha dapprima reagito con gioia. I due provavano da mesi a concepire, sebbene ...