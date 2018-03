Tajani | non si cancelli voce importante in Italia e Ue

Berlusconi : “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” : Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Tajani premier? Vincolato da lui a non fare il nome” sembra essere il primo su NewsGo.

ELEZIONI 2018/ Berlusconi “Tajani premier? Non posso dirlo”. Di Maio “Fieramonti ministro - giovedì lista” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome". Renzi, "se perdo non mi dimetto, il Pd sarà primo partito". Lista ministri M5s(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Elezioni - Salvini : l'Ue brutta è Juncker - non è quella di Tajani : Roma, 27 feb. , askanews, 'Se l'Europa è Juncker, sono antieuropeista. Se è Orban, che è del Ppe, è una Europa che mi piace'. E Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e possibile candidato ...

Elezioni - Tajani (FI) : “Berlusconi mi vuole premier? Onorato - ma non faccio campagna. Presto per cercare suo erede “ : “Berlusconi mi vorrebbe premier? Sono Onorato dalle parole di stima, ma ho dedicato l’ultimo anno al lavoro al Parlamento europeo, credo nel Parlamento e proprio per questo non ho partecipato alla campagna elettorale”. Così Antonio Tajani ha tagliato corto in merito alle voci che lo vorrebbero in prima fila nei desiderata berlusconiani per Palazzo Chigi, dopo le urne. “Oggi nessuno può pensare di fare l’erede di ...

La candidatura di Tajani ci spiega perché il berlusconismo non fa più paura : Nella politica contemporanea, se c'è un volto che oggi riesce a fotografare in modo perfetto lo spirito del tempo; se c'è un volto che oggi riesce a mettere insieme alcuni fondamentali... Accedi per ...

'Top secret per non far lievitare i prezzi'. Nell'annesso segreto dell'offerta olandese le sedi provvisorie. Ma Tajani non demorde : Domani potrebbe essere il giorno della verità per capire se Milano ha qualche possibilità di ospitare la sede dell'Agenzia europea del farmaco , Ema, che, dopo l'addio a Londra causa Brexit, è stata ...

"Top secret per non far lievitare i prezzi". Nell'annesso segreto dell'offerta olandese le sedi provvisorie. Ma Tajani non demorde : Domani potrebbe essere il giorno della verità per capire se Milano ha qualche possibilità di ospitare la sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) che, dopo l'addio a Londra causa Brexit, è stata assegnata con un sorteggio finale ad Amsterdam. La città olandese deve però costruire un nuovo edificio e nel frattempo non assicura gli spazi adeguati. Per questo domani la commissione Ambiente del Parlamento Ue ...

Ema - Tajani : "Europarlamento non prende ordini - per cambio sede serve nostro ok" : Per cambiare la sede dell'Ema serve l'ok degli eurodeputati, che non prendono 'ordini' da nessuno, sottolinea il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a margine di un convegno in onore di ...

Eutanasia : Tajani - non credo che Cappato abbia istigato al suicidio : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “L’accanimento terapeutico no, ma non avrei fatto quello che ha fatto Cappato, ma non credo che abbia istigato al suicidio”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ai microfoni di Radio anch’io. L'articolo Eutanasia: Tajani, non credo che Cappato abbia istigato al suicidio sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Tajani - non faccio campagna elettorale - tanti hanno rapporti con Ue : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Ci sono tanti che hanno rapporti con l’Unione europea. Io non faccio campagna elettorale e non parlo di questioni italiane, salvo quando si tratta di questione che riguardano l’Unione europea, come presidente del Parlamento europeo. Dopo il 4 marzo si apre una nuova fase ma io sono qui a fare il presidente del Parlamento europeo”. Lo ha sottolineato Antonio Tajani, ospite di ‘Radio ...

Ema : Tajani - su Amsterdam solo scelta politica ma non ha valore giuridico : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – L’assegnazione della nuova sede dell’Ema “è una storia molto complessa. La decisione che è stata presa dagli Stati membri è solamente politica, è avvenuta in maniera molto strana, con un sorteggio che lascia un po’ a desiderare. Però quella scelta non ha alcun effetto giuridico, che viene soltanto dalla riforma del regolamento dell’Agenzia, che tocca alla Commissione europea, al ...

Tajani : 'Salvini non è contro l'Europa - ma vuole cambiarla' : "Salvini ha espresso una posizione non contraria all'Europa, è critico nei confronti dell'Europa attuale, la sua è una posizione legittima". Lo dice il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ...

Elezioni - Meloni (FdI) : “Tajani? Non è il nostro candidato. Berlusconi dica i nomi prima del voto” : prima boccia l’ipotesi Tajani premier, evocata da Berlusconi, poi Giorgia Meloni smentisce pure di aver parlato con lo stesso leader di Forza Italia e con Salvini di due altri possibili candidati per Palazzo Chigi. “Io gioco a carte scoperte, se fossi in Berlusconi dichiarerei prima i nomi, in modo che gli elettori li conoscano, come ha fatto Fratelli d’Italia“, ha rivendicato la leader del partito, replicando ...

Meloni (FdI) : Tajani non è candidato di FdI : Roma- Di seguito le dichiarazioni di Giorgia Meloni, Presidente di FdI, ospite di Agorà. Su Tajani premier “Non e’ il candidato di Fratelli d’Italia, che... L'articolo Meloni (FdI): Tajani non è candidato di FdI su Roma Daily News.