Strage famigliare a Latina L’incubo delle figlie | “Cosa dicevano Martina e Alessia” E

caffeinamagazine

: RT @varruzzu: Dolore e sgomento per la strage famigliare a #Latina: carabiniere riduce in fin di vita la moglie, uccide le due figlie di 8… - Riccardo__Ferri : RT @varruzzu: Dolore e sgomento per la strage famigliare a #Latina: carabiniere riduce in fin di vita la moglie, uccide le due figlie di 8… - IrisPiccam : Cisterna di Latina ennesima strage famigliare annunciata!! - StoneAngelNews : Si conclude con una #strage famigliare la vicenda di Cisterna di Latina che oggi ha tenuto con il fiato sospeso tut… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Ha preso in ostaggio la moglie e lebarricandosi in casa, poi le ha uccise e si è tolto la vita. Luigi Capasso, 44 anni, carabiniere originario di Napoli che si era trasferito nel basso Lazio con la sua famiglia. Sposato con Antonella Gargiulo aveva avuto dalla donna duedi 8 e 13 anni. Il loro matrimonio però era entrato in crisi e la donna aveva deciso di lasciarlo, Luigi però non ha accettato la decisione così si è barricato nella casa in cui viveva la ex con le loro bambine e dopo ha ucciso le piccole, ridotto in fin di vita la donna e si è suicidato. “Sembrava tranquillo, come sempre – raccontano i colleghi carabinieri -. E non era nemmeno una cosa strana che uscisse a quell’ora, così presto. Lo faceva ogni tanto. Partiva per andare a trovare i parenti in Campania”. Ma l’appuntato napoletano suicida ieri pomeriggio a Cisterna diaveva probabilmente già ...