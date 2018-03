Strage di Latina | i verbali | Antonietta aggredita per un sms Ma per l' Arma

Strage famigliare a Latina. L’incubo delle figlie : “Cosa dicevano Martina e Alessia”. E mamma Antonietta lotta in ospedale : le sue condizioni : Ha preso in ostaggio la moglie e le figlie barricandosi in casa, poi le ha uccise e si è tolto la vita. Luigi Capasso, 44 anni, carabiniere originario di Napoli che si era trasferito nel basso Lazio con la sua famiglia. Sposato con Antonella Gargiulo aveva avuto dalla donna due figlie di 8 e 13 anni. Il loro matrimonio però era entrato in crisi e la donna aveva deciso di lasciarlo, Luigi però non ha accettato la decisione così si è ...

Strage Latina - un'altra tragedia per 'Amore Criminale' : Due giovani vite spezzate dalla mano del padre, la mamma che lotta tra la vita e la morte in ospedale per mano di un marito da sempre violento. E lui, quell'uomo, che dopo 9 ore di trattativa ha deciso di farla finita, uccidendosi. La Strage di Latina non è la prima e, purtroppo, non sarà l'ultima. Un uomo che non accetta la separazione che decide di uccidere tutta la sua famiglia per poi suicidarsi. Latina: carabiniere uccide le figlie, poi si ...