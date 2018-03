Strage di Latina | dai tradimenti alle denunce | testimonianze e retroscena

Blastingnews

: Così la vedete meglio la vergognosa prima pagina di @repubblica senza un minimo accenno alla strage di Latina, dove… - frankiehinrgmc : Così la vedete meglio la vergognosa prima pagina di @repubblica senza un minimo accenno alla strage di Latina, dove… - RaiNews : La strage di #Cisterna di Latina e quegli allarmi ignorati: le notizie del giorno nei titoli di Rainews24 #1marzo - Agenzia_Ansa : Strage di #Latina la moglie del carabiniere è stazionaria, sarà operata. Capasso sottoposto a visita fu dichiarato… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Antonietta Gargiulo sarà sottoposta nelle prossime ore ad un’operazione maxillo-facciale all’ospedale San Camillo di Roma. Le condizioni della donna sono stazionarie, ma dallo staff sanitario filtra un moderato ottimismo. Al termine dell’operazione la trentanovenne dovrebbe essere trasferita nel reparto di terapia intensiva. Il decorso post operatorio della donna sarà seguito anche da psicologi. Un dramma nel dramma per Antonietta che aveva denunciato più volte l’atteggiamento del marito e che, nel giro di pochi istanti, ha perso due figlie nel modo più orrendo. Un parricidio che ha lasciato senza fiato l’intera comunità di Cisterna di. Secondo quanto riferito dall’Ansa, Luigi Capasso aveva chiesto di alloggiare in caserma in seguito alla crisi coniugale. Inoltre all’uomo era stato offerto un sostegno psicologico come da prassi per i militari che stanno affrontando la fase ...