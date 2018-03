Strage di Latina | Antonietta andò 2 volte dalla polizia Ma non è servito

Strage di Latina - i verbali : "Antonietta aggredita per un sms". Ma per l'Arma Capasso era idoneo : Quella di Cisterna di Latina ha tutti gli aspetti per essere l'ennesima Strage familiare fin troppo annunciata, in cui le istituzioni non hanno avuto la necessaria attenzione al caso e che non si...

Strage famigliare a Latina. L’incubo delle figlie : “Cosa dicevano Martina e Alessia”. E mamma Antonietta lotta in ospedale : le sue condizioni : Ha preso in ostaggio la moglie e le figlie barricandosi in casa, poi le ha uccise e si è tolto la vita. Luigi Capasso, 44 anni, carabiniere originario di Napoli che si era trasferito nel basso Lazio con la sua famiglia. Sposato con Antonella Gargiulo aveva avuto dalla donna due figlie di 8 e 13 anni. Il loro matrimonio però era entrato in crisi e la donna aveva deciso di lasciarlo, Luigi però non ha accettato la decisione così si è ...

Cisterna di Latina - la Strage? Ancora una tragedia annunciata : Una furia senza fine, quella che ieri ha portato Luigi Capasso, appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri ma residente a Cisterna di Latina a distruggere la sua famiglia.

Strage di Latina - le richieste d'aiuto di Antonietta sono cadute nel vuoto : Aveva più volte chiesto aiuto Antonietta Gargiulo. Un mese fa, il 29 gennaio, Luigi Capasso, l'autore della Strage di Latina, si era appostato sotto la casa. Lei aveva chiamato il 118, ma agli uomini...

Strage di Latina : ignorati tutti gli allarmi della moglie : 'Tenetelo lontano da me e dalle mie figlie, è un uomo violento'. La coppia si stava separando. Il marito carabiniere ha sparato a lei, ora in gravissime condizioni, e ucciso le due figlie di 8 e 14 ...

Strage Latina - un'altra tragedia per 'Amore Criminale' : Due giovani vite spezzate dalla mano del padre, la mamma che lotta tra la vita e la morte in ospedale per mano di un marito da sempre violento. E lui, quell'uomo, che dopo 9 ore di trattativa ha deciso di farla finita, uccidendosi. La Strage di Latina non è la prima e, purtroppo, non sarà l'ultima. Un uomo che non accetta la separazione che decide di uccidere tutta la sua famiglia per poi suicidarsi. Latina: carabiniere uccide le figlie, poi si ...

Strage a Latina - l'incubo delle piccole Alessia e Martina : "Papà troppo geloso - non vogliamo vederlo" : La loro storia, il loro dramma, ha sconvolto tutta l'Italia: è accaduto a Cisterna, in provincia di Latina, dove un padre di famiglia ha ucciso le figlie, ha sparato alla moglie e si...

Carabiniere a Latina spara alla moglie e fa Strage familiare : strage familiare a Cisterna di Latina. Un Carabiniere ha sparato alla moglie, dalla quale si stava separando, poi è salito in casa e ha ucciso le figliolette di 8 e 14 anni. Il militare, Luigi ...