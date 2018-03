Strage Cisterna Latina | i carabinieri avviano inchiesta interna

Strage a Cisterna di Latina/ Esposto della moglie del carabiniere fermo per 4 mesi : Capasso "non era lucido" : Strage a Cisterna di Latina: il carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:10:00 GMT)