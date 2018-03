Stefano Ricucci | l’imprenditore in manette per corruzione in atti giudiziari Ai

Arrestato - di nuovo - Stefano Ricucci : Roma, 1 mar. , askanews, Questa mattina, all'esito delle indagini svolte nel contesto dell'operazione 'Easy judgement', che a luglio 2016 aveva portato all'arresto di Stefano Ricucci e Mirko Coppola ...

Corruzione in atti giudiziari - arrestati Stefano Ricucci e il suo socio Lo Conte : Corruzione in atti giudiziari. Con queste accuse sono stati arrestati questa mattina - dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma - l’imprenditore Stefano Ricucci; il suo socio in affari, Liberato Lo Conte; e il magistrato del Consiglio di Stato (già sospeso dalle funzioni), Nicola Russo. ...

Stefano Ricucci/ Assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta : la sentenza del Tribunale di Roma : Stefano Ricucci, i giudici del Tribunale di Roma lo assolvono con formula piena dall'accusa di bancarotta fraudolenta. Il commento dell'immobiliarista dopo la sentenza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:03:00 GMT)

L’immobiliarista Stefano Ricucci è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta in riferimento al fallimento di Magiste International : La quinta sezione del tribunale di Roma ha assolto L’immobiliarista Stefano Ricucci dall’accusa di bancarotta fraudolenta, aggravata dalla distrazione e dissipazione di circa un miliardo di euro, perché “il fatto non sussiste”. Il procedimento faceva riferimento al fallimento della società The post L’immobiliarista Stefano Ricucci è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta in riferimento al fallimento di Magiste ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Stefano Ricucci - assolto perché il fatto non sussiste (2 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: sale il bilancio dei morti in Iran. Evitati morti nei festeggiamenti di Capodanno. Strage automobilistica in provincia di Bari. (2 gennaio 2018).(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:27:00 GMT)

Bancarotta fraudolenta - assolti Stefano Ricucci e altri nove imputati - : L'immobiliarista ritenuto non colpevole dal tribunale di Roma perché "il fatto non sussiste". I pm capitolini lo avevano accusato di 26 capi di imputazione. La vicenda risale al crac della Magiste ...