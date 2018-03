Spotify verso Wall street : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Spotify, il colosso della musica in streaming, deposita alla Sec la richiesta per quotarsi a Wall street. La societa' punta al New York Stock Exchange con il ticker SPOT. Dai documenti emerge che Spotify nel 2017 ha registrato 4,09 ...

Spotify verso lancio altoparlante smart : Uno o più prodotti sviluppati in prima persona consentirebbero all'azienda di streaming di entrare in diretta competizione con l'Homepod di Apple, che non offre il supporto a Spotify e fa affidamento ...

Spotify verso una quotazione diretta al Nyse? : Il servizio svedese di musica in streaming sta cercando di ottenere il via libera a un'operazione che si distingue da una Ipo tradizionale. La differenza tra le due modalità è che con una Dpo non ci ...