Spazio | un’autostrada digitale per il Sardinia Radio Telescope

meteoweb.eu

: RT @bikeitalia_it: A seguito dell'alluvione del 1957, #Valencia decise di deviare il corso del fiume Turia. Nello spazio rimasto al centro… - orsinicinzia : RT @bikeitalia_it: A seguito dell'alluvione del 1957, #Valencia decise di deviare il corso del fiume Turia. Nello spazio rimasto al centro… - stayfreestayart : @TgrVeneto @RaiNews @paolocolombatti @TgrRai Sono terrorizzata. Viaggi in autostrada e pensi che ti può crollare un… - appleintravel : RT @bikeitalia_it: A seguito dell'alluvione del 1957, #Valencia decise di deviare il corso del fiume Turia. Nello spazio rimasto al centro… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Un’autostradaper il. I dati della più moderna e tecnologica antenna parabolica d’Europa, realizzata dall’Istituto nazionale di astrofisica in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana, potranno essere a disposizione in tempo reale per la comunità mondiale dell’astrofisica. Grazie al nuovo collegamento in fibra ottica di 107 km, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna, e all’altissima capacità garantita dalla rete Garr, ilsi avvia verso una nuova e ricchissima fase di ricerca. Il 27 febbraio 2018, è stato infatti possibile testare SRT in un’osservazione congiunta con la tecnica VLBI con cui si fanno lavorare assieme antenne sparse per il globo come se fossero un’unica parabola grande quanto la distanza che separa le singole antenne. Non era la prima volta in assoluto – spiega l’ASI – ma è stata ...