Sparatoria Florida | Walmart vieta la vendita delle armi agli under 21

Florida - la marcia contro le armi degli studenti sopravvissuti alla Sparatoria di Parkland : Il 24 marzo sfileranno in corteo a Washington. La "marcia per le nostre vite", come è stata chiamata, è stata organizzata contro la National Rifle Association

Nikolas Cruz - l’autore della Sparatoria della scuola di Parkland - era stato segnalato a un’agenzia di servizi sociali della Florida : Un anno e mezzo fa Nikolas Cruz, il 19enne autore della sparatoria alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, era stato oggetto di un’indagine di un’agenzia di servizi sociali statale. Il Florida Department of Children and Families aveva infatti The post Nikolas Cruz, l’autore della sparatoria della scuola di Parkland, era stato segnalato a un’agenzia di servizi sociali della Florida appeared first ...

"Voglio solo che tu sappia che ti amo". I messaggi scambiati fra due fratelli durante la Sparatoria in Florida : Mentre si sentivano gli spari e le urla echeggiavano nei corridoi, gli studenti della scuola superiore Marjory Stoneman Douglas mandavano freneticamente messaggi di testo alle loro famiglie, incerti se sarebbero riusciti a uscire vivi dalla strage.Sam Zeif, 18 anni, ha condiviso i messaggi di testo scambiati con il fratellino Matthew, 14 anni, che era in classe quando il sicario Nikolas Cruz, 19 anni, ha attaccato. Poco dopo aver appreso della ...

Florida - Trump visita feriti Sparatoria : 03.59 Trump, con la first lady Melania, ha fatto visita a feriti nella sparatoria della scuola in Florida, presso il Broward Health North Hospital di Pompano Beach, dove ha lodato l'"incredibile lavoro" fatto dai medici e dai servizi di soccorso di cui ha notato la rapidità. Trump: "E' molto triste che qualcosa del genere possa accadere" "Grazie per aver salvato i nostri ragazzi". Lo ha detto la first lady Melania, incontrando le forze ...

Sparatoria Florida - Fbi sapeva della minaccia Cruz : non abbiamo agito - : Federal Bureau of Investigation nella bufera. Ammette di aver ricevuto ben due segnalazioni "preoccupanti" su Nikolas Cruz, il 19enne che ha ucciso 17 persone e ne ha ferite 14, e non aver fatto nulla

Twitter punta streaming notizie - test in Sparatoria Florida : L'obiettivo di Twitter, oltre alla competizione con Facebook, è anche quello di spingere su settori come lo streaming che possano consentire più ricavi, tasto dolente per la società. Solo con gli ...

Sparatoria A SCUOLA - FLORIDA/ Parkland - Trump chiede "maggiore sicurezza" - morto il prof eroe : SPARATORIA in FLORIDA, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per protagonista un 19enne.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:22:00 GMT)

Sparatoria in Florida - morto l'allenatore eroe che difese gli studenti col corpo : eroe: non c'è altra parola per definire l'assistente allenatore della squadra di football del liceo di Parkland , in Florida, che è morto facendo da scudo col proprio corpo per salvare i ragazzi ...

Sparatoria A SCUOLA - FLORIDA/ Parkland - strage di studenti : mani e smartphone in alto per documentare l'orrore : SPARATORIA in FLORIDA, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per...

Sparatoria in Florida - Trump su Twitter : «I compagni sapevano» : Il presidente americano interviene sul social network a proposito della Sparatoria in Florida da parte di un ex studente espulso

Sparatoria a scuola - Florida/ Parkland - killer 19enne espulso per una lite : era ossessionato dall’ex : Sparatoria in Florida, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per protagonista un 19enne.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:58:00 GMT)

Sparatoria in Florida - killer accusato di 17 omicidi premeditati - : Nikolas Cruz, il diciannovenne che ha aperto il fuoco nel suo ex liceo uccidendo 17 persone , è stato incriminato con altrettanti capi d'accusa. Trump twitta: "Tanti segnali del suo disturbo mentale"

Sparatoria A SCUOLA - FLORIDA/ Parkland ultime notizie : Papa Francesco “prego i morti - violenza insensata” : SPARATORIA in FLORIDA, ex studente apre il fuoco nell'edificio scolastico uccidendo 17 persone e decine di feriti, il tragico accadimento ha per protagonista un 19enne.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:30:00 GMT)