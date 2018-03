Spagna | l' economia resta florida nell' ultimo scorcio del 2017

Spagna - Rajoy pronto a rivedere al rialzo le stime dell'economia : Teleborsa, - Buone notizie per la Spagna che ha in previsione l'aumento delle stime per l'economia 2018. A dispetto del rallentamento della crescita del 4° trimestre del 2017, il Premier spagnolo Mariano Rajoy ha spiegato che il Governo di Madrid a breve alzerà le stime di crescita del PIL ...

