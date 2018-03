”Sono felice Lui è la mia luce” Gessica Notaro | chi è il nuovo fidanzato L’ex miss

caffeinamagazine

(Di giovedì 1 marzo 2018) Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno di Ballando con le stelle ci sarà anche la riminese. L’exsfregiata con l’acido dall’ex compagno a gennaio 2017 è entusiasta della nuova avventura in tv, danzerà in coppia con Stefano Oradei. ”Lo sapevo da un po’ ma non potevo raccontarlo: – ha scritto sui social Selvaggia Lucarelli, giudice del talent condotto da Milly Carlucci,, la ragazza che fu sfregiata dal suo ex con l’acido, sarà nel cast. Quello che mi piace e mi è sempre piaciuto di questo programma, è che accoglie sempre storie di riscatto personale, di rinascita, di seconde possibilità attraverso un competizione sana, in cui non c’è spazio per il buco della serratura. Non posso promettere che dirò ache è Carla Fracci se sarà Angela Favolosa cubista (e credo che lei neppure lo ...