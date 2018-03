Sondaggi elettorali | gli errori più clamorosi

Ilfattoquotidiano.it - Agcom : aggirato il divieto di diffondere Sondaggi elettorali : Con la delibera 102/18/Cons, l’Autorità per le garanzie delle Comunicazioni ha ritenuto che Ilfattoquotidiano.it abbia violato quanto disposto dall articolo 8 della legge n. 28/2000, per aver aggirato il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto con l’articolo diffuso in data 19 febbraio 2018 intitolato “sondaggi, scuderia di Burlesque prima. Ma non basta per guidare la Federazione ippica. E Fan Idole ...

Sondaggi politici elettorali : M5S vola e può cantare “Non mi avete fatto niente” : ULTIMI Sondaggi politici elettorali (16 FEBBRAIO 2018) – M5S CRESCE, PD NEL BARATRO. “RIMBORSOPOLI” E’ BOOMERANG C’era molta curiosità per le intenzioni di voto successive alla cosiddetta “Rimborsopoli” del M5S. Sottolineiamo che è improprio parlare di rimborsi nel caso delle mancate restituzioni di alcuni parlamentari del M5S. E’ improprio sia da un punto di vista linguistico (la definzione di ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali : Pd mai così giù da anni - M5S cresce : Ultimi sondaggi politici elettorali (13 FEBBRAIO 2018) – PD IN PICCHIATA, M5S PRIMO PARTITO Siamo alle ultime intenzioni di voto prima del giorno delle elezioni, con i sondaggi elettorali di EMG per Tg La7. Il silenzio elettorale partirà fra pochi giorni, due settimane prima del 4 marzo. Questa è dunque l’ultima settimana in cui vedremo dei dati ufficiali sui sondaggi politici elettorali per le elezioni Politiche 2018. Da lì in poi, ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali 2018 : M5S ha un potenziale del 33% : Ultimi sondaggi politici elettorali (7 FEBBRAIO 2018) – M5S PRIMO PARTITO, MA PUO’ ANCORA CRESCERE Le intenzioni di voto di Ixè per Huffington post: rispetto ai dati rilevati il 25 gennaio 2018, non ci sono variazioni clamorose. Ma la seconda slide dei sondaggi politici elettorali di Ixè è particolarmente interessante, perché misura i bacini elettorali potenziali dei partiti. La situazione generale è quella registrata di sondaggi ...

Elezioni 2018 - il Sondaggio di Nomisma : i programmi elettorali non rispecchiano le esigenze dei cittadini : C’è “un distacco evidente tra le attese degli italiani e i programmi politici”, con “tanti cittadini ancora in dubbio se recarsi alle urne (27%)” e che “non si sentono rappresentati da nessun partito politico (20%)”. A rivelarlo è il sondaggio “Il Manifesto degli Italiani. Le priorità di intervento richieste alla politica” curato da Nomisma, secondo cui le risposte fornite dai cittadini ...

Sondaggi politici elettorali : M5S vola e può cantare “Non mi avete fatto niente” : ULTIMI Sondaggi politici elettorali (16 FEBBRAIO 2018) – M5S CRESCE, PD NEL BARATRO. “RIMBORSOPOLI” E’ BOOMERANG C’era molta curiosità per le intenzioni di voto successive alla cosiddetta “Rimborsopoli” del M5S. Sottolineiamo che è improprio parlare di rimborsi nel caso delle mancate restituzioni di alcuni parlamentari del M5S. E’ improprio sia da un punto di vista linguistico (la definzione di ...

Sondaggi elettorali : la Supermedia finale con i grafici del 'possibile' Parlamento : La Supermedia dei Sondaggi di oggi è speciale. Il motivo è che si tratta dell’ultima Supermedia della legislatura: da venerdì a mezzanotte, infatti, scatterà il divieto sulla diffusione dei Sondaggi previsto dalla legge. Il black-out durerà finché non saranno chiuse le urne, e a quel punto più che con i Sondaggi avremo a che fare con i numeri reali: di voti ma soprattutto di seggi. I numeri ...

Sondaggi elettorali : il centrodestra è in rialzo - il PD in calo : Gioiscono Movimento 5 Stelle e centrodestra, grazie ai dati dell'ultimo Sondaggio elettorale in ordine di tempo effettuato da Antonio Noto per la trasmissione televisiva di Rai 3 "Cartabianca", andata in onda il 13 febbraio e relativa alle preferenze di voto degli italiani in vista delle prossime elezioni nazionali per il rinnovo del parlamento....Continua a leggere

Sondaggi Politici Elettorali La7 Elezioni Politiche 2018 : gli ultimi risultati : Le Elezioni Politiche 2018 sono sempre più vicine e i Sondaggi Politici Elettorali risultano essere un argomento sempre più interessante e coerente con quanto potrebbero riservarci gli esiti finali. Di seguito tutte le informazioni aggiornate e gli ultimi risultati basati sulle rilevazioni delle intenzioni di voto del cosiddetto “Sondaggio del lunedì” del TG La7 condotto da Enrico Mentana. Le ultime sui Sondaggi Politici Elettorali di La7 per le ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali : Pd mai così giù da anni - M5S cresce : Ultimi sondaggi politici elettorali (13 FEBBRAIO 2018) – PD IN PICCHIATA, M5S PRIMO PARTITO Siamo alle ultime intenzioni di voto prima del giorno delle elezioni, con i sondaggi elettorali di EMG per Tg La7. Il silenzio elettorale partirà fra pochi giorni, due settimane prima del 4 marzo. Questa è dunque l’ultima settimana in cui vedremo dei dati ufficiali sui sondaggi politici elettorali per le elezioni Politiche 2018. Da lì in poi, ...

Sondaggi elettorali : centrodestra sopra il 36% - M5s si conferma il primo partito : Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali il M5s è ancora e di gran lunga il primo partito italiano, ma sarà difficile per i 5 Stelle arrivare a Palazzo Chigi. A tre settimane dalle elezioni del 4 marzo 2018, i 5...

Ultimi Sondaggi politici elettorali 2018 : M5S ha un potenziale del 33% : Ultimi sondaggi politici elettorali (7 FEBBRAIO 2018) – M5S PRIMO PARTITO, MA PUO’ ANCORA CRESCERE Le intenzioni di voto di Ixè per Huffington post: rispetto ai dati rilevati il 25 gennaio 2018, non ci sono variazioni clamorose. Ma la seconda slide dei sondaggi politici elettorali di Ixè è particolarmente interessante, perché misura i bacini elettorali potenziali dei partiti. La situazione generale è quella registrata di sondaggi ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali : affonda il PD - sempre più leader il M5S Video : Si avvicinano le elezioni politiche del 4 marzo e continuano ad arrivarci indicazioni circa le intenzioni di voto degli italiani [Video]. Gli Ultimi sondaggi elettorali mostrano uno scenario ben diverso rispetto a quanto visto mesi fa. In vetta si consolida il primato del Movimento 5 Stelle, che ha ormai staccato tutti, compreso il #Pd, che non riesce a tenere il passo dei grillini. Se tali valori dovessero essere confermati alle urne, si ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali : affonda il PD - sempre più leader il M5S : Si avvicinano le elezioni politiche del 4 marzo e continuano ad arrivarci indicazioni circa le intenzioni di voto degli italiani. Gli Ultimi sondaggi elettorali mostrano uno scenario ben diverso rispetto a quanto visto mesi fa. In vetta si consolida il primato del Movimento 5 Stelle, che ha ormai staccato tutti, compreso il PD, che non riesce a tenere il passo dei grillini. Se tali valori dovessero essere confermati alle urne, si verificherebbe ...