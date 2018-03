Sky-Netflix - la grande alleanza : Nel Regno Unito e in Irlanda, Sky lancerà Netflix come app standalone sulla famiglia dei dispositivi streaming di Now Tv, incluso lo Smart Stick Now Tv lanciato di recente. A seguire anche Sky Ticket ...

Sky-Netflix - grande alleanza europea : tutto il pacchetto streaming sulla piattaforma Sky Q dal 2019 : Nel Regno Unito e in Irlanda, Sky lancerà Netflix come app standalone sulla famiglia dei dispositivi streaming di NOW TV, incluso lo Smart Stick NOW TV lanciato di recente. A seguire anche Sky Ticket ...

Accordo Sky-Netflix : film e serie TV del servizio streaming dal 2019 su Sky Q e NOW TV : Sky e Netflix hanno siglato un Accordo particolarmente significativo. A partire dal 2019 i contenuti Netflix saranno fruibili attraverso la nuova piattaforma di Sky Q e saranno perfettamente integrati ...

Sky annuncia una storica partnership con Netflix : Sky Netflix, dal prossimo anno Sky lancia in Europa pacchetti integrati con i contenuti della piattaforma streaming di Palo Alto

Tra Sky e Netflix scoppia... la pace : alleanza in Europa : I contenuti della piattaforma on demand saranno disponibili all’interno del decoder Sky Q. L’accordo sembra rivelare una nuova consapevolezza: meglio crescere in due che farsi la guerra.

Sky e Netflix - partnership al via : ecco cosa cambia per gli abbonati : Oggi, grazie ad un accordo senza precedenti, Sky Q diventa la piattaforma dove è possibile trovare tutti i migliori contenuti di intrattenimento al mondo, accessibili con un solo click. Siamo felici ...

Sky e Netflix stringono una nuova grande partnership europea - : Un nuovo pacchetto ad hoc permetterà di accedere ai contenuti del servizio di streaming sul nuovo decoder Sky Q. L'app integrata permetterà di navigare facilmente nell'offerta Netflix

Sky e Netflix si alleano - presto i contenuti streaming sulla pay tv : La notizia è di quelle destinate ancora una volta a modificare l’assetto dell’offerta televisiva. Finora, infatti, ci eravamo abituati a pensare alle piattaforme di streaming tipo Netflix come a un rivoluzionario rivale delle forme più tradizionali di televisione come poteva essere la pay tv satellitare. Invece in queste ore è arrivato proprio l’annuncio di un’inedita alleanza fra Netflix e Sky per quanto riguarda la ...

Sky e Netflix insieme : 'Accesso diretto con Sky Q'. Ecco cosa cambierà per gli abbonati : Sky renderà disponibile la vastità dell'offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto Tv di intrattenimento ad hoc, che per la prima volta raggrupperà sotto lo stesso tetto i ...

Sky e Netflix si alleano : A partire dal 2019 le piattaforme Sky Q permetteranno di vedere i contenuti di Netflix The post Sky e Netflix si alleano appeared first on Il Post.

Sky e Netflix insieme : via a grande partnership europea : Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo ...

I programmi di Netflix si potranno vedere anche dalla piattaforma Sky Q - la più recente di Sky : Sky e Netflix hanno fatto un accordo in base al quale le piattaforme Sky Q – le più recenti – permetteranno di accedere anche ai contenuti Netflix. L’offerta permetterà quindi agli abbonati Netflix in possesso di una piattaforma Sky Q The post I programmi di Netflix si potranno vedere anche dalla piattaforma Sky Q, la più recente di Sky appeared first on Il Post.

Sky e Netflix stringono una nuova grande partnership europea : Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Sky renderà disponibile la vastità dell’offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di...

Sky e Netflix insieme - ecco il nuovo pacchetto : TORINO - Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo ...