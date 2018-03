Sky e Netflix | partnership al via | ecco cosa cambia per gli abbonati

Sky e Netflix stringono una nuova grande partnership europea - : Un nuovo pacchetto ad hoc permetterà di accedere ai contenuti del servizio di streaming sul nuovo decoder Sky Q. L'app integrata permetterà di navigare facilmente nell'offerta Netflix

Sky e Netflix stringono una nuova grande partnership europea : Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Sky renderà disponibile la vastità dell’offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di...

Matrimonio tra Sky e Netflix : nasce la più grande offerta d'intrattenimento : Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Sky renderà disponibile la vastità dell'offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ...

