Sky e Netflix in Europa alleati

(Di giovedì 1 marzo 2018) Sky ehanno annunciato una partnership grazie a cui l’intero serviziorientra all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questo accordo consente ai clienti del gruppo televisivo satellitare l’accesso diretto al colosso dello streaming online attraverso la piattaforma Sky Q. Il pacchetto Sky Sky renderà disponibile la vastità dell’offertaai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ad hoc, che per la prima volta raggrupperà sotto lo stesso tetto i contenuti Sky e. Grazie all’Appintegrata in Sky Q e alla programmazione dipromossa insieme ai contenuti Sky, in pratica l’offerta di intrattenimento sarà ancora più consistente. Nell’ambito di questo nuovo accordo i clienti Sky potranno avere accesso diretto ai contenutiall’interno del menu Sky Q, e trovare facilmente i propri ...