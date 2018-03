Sita Abellan | «Il mio filtro per guardare il mondo»

vanityfair

(Di giovedì 1 marzo 2018) Immaginatevi di essere un’appassionata di moda dall’animo eclettico, che ogni giorno posta un look psichedelico sul suo profilo Instagram. Immaginatevi poi che un giorno, tra le decine di DM che avete nella posta, appaia anche un messaggio di @badgalriri, che vi invita a contattarla per una collaborazione. E immaginatevi, infine, di ritrovarvi insieme a Rihanna nel video di Bitch, Better Have My Money, e che dal quel momento la vostra carriera esploda facendovi diventare una delle icone di stile della Millennial Generation. LEGGI ANCHECasual come Rihanna È quello che è successo a, dj, modella e stylist spagnola con una fanbase di più di 400mila follower che conta, tra gli altri, anche personaggi come Rihanna e Jeremy Scott. Il designer infatti è uno dei più grandi supporter di, e la sceglie spesso e volentieri come guest star e performer per i suoi eventi in giro per ...