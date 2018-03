Siria | operatori ONG e ONU abusavano di donne in cambio degli aiuti

Siria - donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : «Cibo in cambio di sesso» : Secondo la cooperante Danielle Spencer molte persone evitano i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere ricattate

Siria - donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : Cibo e aiuti per i figli e la famiglia in cambio di «favori sessuali». E’ l’ultimo scandalo che investe l’Onu e le ong umanitarie e questa volta il teatro è la Siria, un Paese devastato da sette anni di guerra civili e con sei milioni di sfollati interni. Proprio le donne rifugiate in campi profughi e altre zone lontane da casa sono state prese di ...

Siria - l'inchiesta della Bbc : donne costrette a prostituirsi in cambio aiuti da operatori Onu e Ong : A denunciarlo è un rapporto pubblicato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), intitolato "Voices from Syria 2018", in cui sono state raccolte tutte le denunce di violenze di genere commesse nel paese nel 2017

