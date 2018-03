Siria | Onu | ' pause umanitarie' non sufficienti per aiuti

Siria - operatori ONG e ONU abusavano di donne in cambio degli aiuti : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sta interessando il mondo delle ONG e dell'attivismo umanitario. A soli pochi giorni dai casi che hanno riguardato 'Oxfam' e 'Medici Senza Frontiere', recentemente sono venuti alla luce dei casi che hanno visto come protagonisti diversi esponenti di associazioni umanitarie impegnate in Siria. Tra queste associazioni vi sono anche alcune agenzie legate all'ONU e, stando a un'inchiesta condotta dalla Bbc, sono ...

Siria - Onu : la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche : Siria, Onu: la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche Un rapporto delle Nazioni Unite rivela la collaborazione di tecnici missilistici NordCoreani e le forniture di mattonelle resistenti all’acido, valvole e termometri al dittatore Siriano. Continua a leggere L'articolo Siria, Onu: la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche sembra essere il primo su NewsGo.

Siria - Ong e ONU nella bufera : "Molestie e ricatti alle donne Siriane. Staff dava il cibo in cambio di sesso" : Si tratta dell'ennesimo scandalo che travolge il mondo dorato delle Ong , da tanti ritenuto 'al di sopra di ogni sospetto'. Qualche giorno fa un grosso scandalo ha colpito Oxfam e Plan International, ...

Siria - donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : «Cibo in cambio di sesso» : Secondo la cooperante Danielle Spencer molte persone evitano i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere ricattate

SCANDALO ONU IN Siria - “SESSO IN CAMBIO DI AIUTI”/ Operatori ong coinvolti : “funzionari ‘compravano’ spose” : SIRIA, nuovo SCANDALO ong: "donne abusate sessualmente in CAMBIO di cibo e aiuti umanitari". Operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc: "spose vendute"(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:35:00 GMT)

Siria - donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : «Cibo in cambio di sesso» : Secondo la cooperante Danielle Spencer molte persone evitano i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere ricattate

La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche - dice un documento riservato ONU citato dal New York Times : Un documento dell’ONU visto dal New York Times sostiene che la Corea del Nord abbia fornito al regime Siriano di Bashar al Assad materiale che potrebbe essere stato usato per la produzione di armi chimiche. Nel documento sono citati per The post La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche, dice un documento riservato ONU citato dal New York Times appeared first on Il Post.

Siria - Onu : 'Da NordCorea aiuti a Damasco per le armi chimiche' : La Corea del Nord ha spedito forniture al governo Siriano che potevano essere usate per la produzione di armi chimiche. Lo affermano alcuni esperti dell'Onu, che hanno indagato sul rispetto delle ...

Siria - donne abusate da operatori umanitari dell’Onu : Cibo e aiuti per i figli e la famiglia in cambio di «favori sessuali». E’ l’ultimo scandalo che investe l’Onu e le ong umanitarie e questa volta il teatro è la Siria, un Paese devastato da sette anni di guerra civili e con sei milioni di sfollati interni. Proprio le donne rifugiate in campi profughi e altre zone lontane da casa sono state prese di ...

Onu in Siria - “sesso in cambio di cibo”/ Ong - nuovo scandalo con operatori coinvolti : “hanno insabbiato” : Siria, nuovo scandalo ong: "donne abusate sessualmente in cambio di cibo e aiuti umanitari". operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc, parla una cooperante(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:45:00 GMT)

Operatori ONU in Siria : cibo e aiuti in cambio di ‘favori sessuali’ – Voices from #Syria : Favori sessuali. Questo quanto scambiato da Operatori dell’ONU e altre Ong in Siria per avere cibo e aiuti. Una rivelazione allucinante, quella rilasciata in un’intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. A quanto pare si tratterebbe poi di una pratica molto diffusa e che ormai moltissime donne Siriane non si recano più presso i centri di distribuzione degli aiuti per paura di venire ricattate. Questi i retroscena del mondo ...

Siria - abusi su donne da operatori dell'Onu e di altre ong : «Scambiavano cibo con sesso» : donne Siriane sono state abusate da operatori dell'Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con «favori sessuali». Lo rivela in un'intervista alla Bbc la cooperante...

Siria - “DONNE ABUSATE DALL’ONU IN CAMBIO DI CIBO”/ Operatori Ong coinvolti - nuovo scandalo aiuti umanitari : SIRIA, nuovo scandalo ong: "donne ABUSATE sessualmente in CAMBIO di cibo e aiuti umanitari". Operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc, parla una cooperante(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:39:00 GMT)

Siria - operatori Onu e ong abusavano donne in cambio di cibo : cibo, sapone e beni di prima necessità in cambio di favori sessuali. È un'accusa pesantissima quella che viene rivolte a persone che lavorano per conto dell'Onu e di altre organizzazioni non governative nel sud della Siria, dove molte donne hanno denunciato storie di questo tipo. A fornire la sua testimonianza, in un'intervista alla Bbc, è Danielle Spencer, una cooperante che racconta di una situazione divenuta talmente endemica ...