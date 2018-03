Silvio Berlusconi vuole Mariastella Gelmini presidente della Camera

Silvio Berlusconi - siparietto con Matteo Salvini : tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte : 'Sono stanco, vengo da trecento comizi', dice Matteo Salvini e Silvio Berlusconi tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte. Un siparietto quello tra il leader di Forza Italia e il ...

Barbara Berlusconi - è nato il figlio Francesco Amos/ Due anni rivoluzionari per la figlia di Silvio : Barbara Berlusconi di nuovo mamma: è nato Francesco Amos, è il quarto figlio e l'undicesimo nipote di Silvio. Le ultime notizie sulla nuova nascita per la presidente della Fondazione Milan(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:31:00 GMT)

Silvio Berlusconi nonno per l'11esima volta. Barbara dà alla luce Francesco Amos : Ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi, che a 33 anni ha dato alla luce il suo quarto figlio maschio, Francesco Amos. La presidente di Fondazione Milan, primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ha partorito ieri sera in una clinica svizzera il secondo figlio nato dalla relazione con il suo compagno Lorenzo Guerrieri, 28 anni, manager del team di consulenza strategica di Deloitte. La coppia aveva festeggiato appena quindici ...

Matteo Salvini sfida Silvio Berlusconi : Lega sopra Forza Italia - il Cav : sei chiacchierone come Renzi : Matteo Salvini è calatissimo nel ruolo d' aspirante premier tutto Vangelo e pragmatismo. E così, quando a Matrix gli chiedono dell' Europa, non offre punti che possono terrorizzare le Cancellerie: '...

Berlusconi ancora nonno - nato il quarto figlio di Barbara : è l'11esimo nipote di Silvio : ancora un fiocco azzurro per Barbara Berlusconi, che a 33 anni ha dato alla luce il suo quarto figlio maschio, Francesco Amos. La presidente di Fondazione Milan, primogenita di Silvio Berlusconi e ...

Matrix Prime/ Anticipazioni : Silvio Berlusconi ospite di Nicola Porro in vista delle elezioni (1 marzo) : Matrix Prime, Anticipazioni di giovedì 1 marzo: nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, Nicola Porro si confronterà con Silvio Berlusconi, le ultime.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:05:00 GMT)

Silvio Berlusconi risparmia 120 milioni di euro. Niente soldi da Fininvest - gli utili restano nelle società personali : Per esempio gli eredi sono molto contrariati dalla circostanza che Silvio abbia ricominciato a fare politica a tempo pieno. 'Hanno provato a convincermi, ognuno con i propri argomenti, a non tornare ...

Barbara D'Urso richiamata dall'Agcom dopo l'intervista a Silvio Berlusconi : Barbara D’Urso aveva intuito che per Domenica Live sarebbe arrivata la stangata. In questo caso l’Auditel non c’entra nulla con il talk show condotto da Carmelita che è finito nel mirino dell’Agcom. dopo aver intervistato il presidente del consiglio Gentiloni, la conduttrice ha dato spazio al leader di Forza Italia. Come in precedenti occasioni Silvio Berlusconi è stato un fiume in piena con la D’Urso che ha interrotto in pochissime circostanze ...

Silvio Berlusconi lancia Anotnio Tajani candidato premier di Forza Italia : "È la persona migliore" : "Il presidente del Parlamento europeo ha una grande responsabilità alla guida di quella che è l'unica istituzione europea eletta dai cittadini, però Antonio (Tajani ndr), che con me ha fondato Fi, è la persona migliore per coprire un ruolo così importante per il Paese". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Tg1, sul candidato premier del partito.

FRANCESCA PASCALE/ La conquistata quotidianità col compagno Silvio Berlusconi nel loro rifugio (quasi) segreto : FRANCESCA PASCALE, la compagna di Silvio Berlusconi fotografata con il Cavaliere tra le pagine del settimanale "Chi", ecco le sue dichiarazioni e l'inizio della loro storia d'amore.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:33:00 GMT)

Silvio Berlusconi si racconta : il retroscena sulla politica e la vita privata : Si avvicinano le elezioni politiche ed un protagonista si candida ad essere Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Milan intervistato da ‘Chi’ ha parlato della vita privata e svelato alcuni retroscena sulla politica: “Questi giorni sono molto duri, ma quando posso sto insieme a Francesca: la sua dolcezza e la sua accoglienza mi ripagano delle fatiche della giornata, a casa con lei trovo un rifugio sicuro. Sento i miei ...

Silvio Berlusconi Francesca mi fa stare bene : Silvio Berlusconi e Francesca Pascale vivono insieme, quando gli impegni politici lo consentono, ad Arcore. Non a Villa San Martino, quella che è stata per anni la residenza della famiglia Berlusconi, bensì a Villa Maria, a poca distanza ma in un indirizzo sconosciuto ai più. A rivelarlo è lo stesso leader di Forza Italia, che dopo essere tornato prepotentemente protagonista in questa campagna elettorale, si gode gli affetti della famiglia e ...