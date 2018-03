Si dimette la direttrice della comunicazione della Casa Bianca

Il New York Times scrive che la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Hope Hicks ha intenzione di dimettersi : Il New York Times ha scritto che Hope Hicks, capo della comunicazione della Casa Bianca e una delle collaboratrici più strette del presidente Donald Trump, ha dichiarato di volersi dimettere nelle prossime settimane. Lo scorso agosto Hicks aveva preso il The post Il New York Times scrive che la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Hope Hicks ha intenzione di dimettersi appeared first on Il Post.