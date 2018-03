Shock Inter | 637 | 56 milioni di debiti | “come fa ad essere iscritta alla Serie A?”

L'interrogatorio Shock delle due studentesse americane che hanno accusato di stupro due carabinieri : «Alla sua amica hanno sequestrato tutti i vestiti compresi slip e salva slip, voglio capire se lei ha nascosto qualche indumento alla polizia». Questa una delle domande shock poste dagli avvocati ...

Firenze - l'interrogatorio Shock delle due studentesse americane che hanno accusato di stupro due carabinieri : "Lei indossava gli slip?". Questa è una delle domande degli avvocati della difesa a cui hanno dovuto rispondere le due studentesse americane che hanno accusato due carabinieri di averle stuprate a Firenze. Dodici ore di interrogatorio in cui non si risparmia nulla alle ragazze. E che dà un ritratto di un paese, sottolinea il giudice, rimasto indietro di 50 anni. Il contenuto dell'interrogatorio è riportato da un articolo del ...

ERMAL META E FABRIZIO MORO/ Sanremo 2018 - l'attacco Shock di un hater : Meta interviene sui social : ERMAL Meta e FABRIZIO MORO, Sanremo 2018: “Le polemiche scemeranno, ora comincia un'altra sfida: vendere”. Le ultime notizie sul duo che ha vinto al Festival con “Non mi avete fatto niente”(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:22:00 GMT)

Doping ciclismo – “Vuoi vincere? Dopati” - intercettazioni Shock tra ciclisti e dirigenti : Nuovo scandalo nelle ultime ore che riguarda il ciclismo. Sei persone sono state infatti arrestate con i domiciliari ed altre 17 sono indagate sull’inchiesta per Doping scaturita dopo la morte del ciclista lituano Linas Rumsas, 21 anni, avvenuta il 2 maggio 2017. Agli arresti Luca Franceschi, proprietario del team Altopack-Eppella; i genitori Narciso Franceschi e Maria Luisa Luciani; il ds della squadra Elso Frediani; il preparatore ...

Shock Spalletti - le ‘confidenze’ del tecnico : “Totti non correva più. L’Inter? Ambiente folle e depresso…” : Clamoroso Spalletti. Il ‘Corriere della Sera’, in edicola questa mattina’, ha riportato alcune confidenze Shock che il tecnico di Certaldo avrebbe fatto ad un gruppo di tifosi della Roma fuori da un ristorante milanese dopo Inter-Roma del 21 gennaio scorso. I contenuti sono davvero ‘esplosivi’ a cominciare da Totti: “Totti non correva più e gli altri giocatori si deprimevano se lo facevo giocare. Pallotta mi ...

Ed Sheeran smetterà di cantare e chiuderà la sua carriera in un momento preciso : l’intervista Shock sulla sua vita privata : Ed Sheeran smetterà di cantare non appena metterà su famiglia: il giovane cantautore inglese capace di battere i record di permanenza in classifica dei Beatles non vuole incidere dischi e girare il mondo in tour per sempre, ma solo finché non diventerà padre. Lo ha annunciato in un'intervista shock al Daily Star, in cui ha parlato della sua vita privata e della sua carriera subito dopo aver annunciato di essersi fidanzato con Cherry ...

H&M razzista/ Felpa Shock su un bimbo nero - The Weeknd interrompe la collaborazione : Scoppia la polemica sui social per la nuova campagna pubblicitaria della H&M che si è subito scusata per l'accaduto, ma cosa è successo? Ecco i dettagli sulla storia della Felpa shock(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:48:00 GMT)

Ancona - bimbo di 5 anni morto in casa. Interrogato il padre - la madre sotto Shock : Il piccolo trovato senza vita nell'appartamento in cui la famiglia vive. Il genitore ha 24 anni, da tempo disoccupato è in cura per problemi psichiatrici

Shock Inter : arriva il bollettino medico su D’Ambrosio e Miranda - adesso sono guai per Spalletti : “Questa mattina Danilo D’Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere stati anzitempo sostituiti nella gara di ieri di pomeriggio contro il Sassuolo. Per il difensore italiano lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il difensore brasiliano lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Da domani ...