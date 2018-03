Serie B | ecco date ed orari dei recuperi delle gare rinviate per “Burian”

Una Serie A in stile Premier : ecco come i club si divideranno i soldi dei diritti tv : Ora tocca al mondo del calcio fare le sue riforme , ma il commissario Fabbricini è già al lavoro, . ecco IL NUOVO DECRETO DEI diritti TV DEL CALCIO La fetta da dividere in parti uguali salirà infatti ...

Calendario Serie A : ecco gli anticipi e posticipi : La Lega Calcio ha diffuso il Calendario dall'11esima giornata di ritorno. Derby Capitale il 15 aprile alle 18. Juve-Milan sabato 31 marzo di sera

Serie A - ecco gli anticipi e posticipi : ROMA, 27 FEB - Questo il calendario degli anticipi e posticipi del campionato di Serie A, diffuso oggi dalle lega calcio: Sabato 31 marzo 2018 ore 12.30 Bologna-Roma Sabato 31 marzo 2018 ore 18.00 ...

Perugia-Brescia rinviata - ecco il motivo : salta la seconda partita del turno infrasettimanale di Serie B : Perugia-Brescia rinviata – Dopo Pescara-Carpi un’altra partita del campionato di Serie B non si disputerà, stiamo parlando di Perugia-Brescia rinviata a data da destinarsi per neve. Non si tratta di una buona notizia per entrambe le squadre, il percorso in campionato nelle ultime partite è stato veramente importante, il Perugia è reduce da tre risultati positivi, il Brescia da quattro. turno infrasettimanale del campionato di Serie B ...

Mediapro - ecco quanto costerebbe abbonarsi al canale con Serie A e B : Secondo le stime degli spagnoli il prezzo massimo per vedere tutte le partite dei due campionati dovrebbe attestarsi fra 35 e 40 euro al mese. L'articolo Mediapro, ecco quanto costerebbe abbonarsi al canale con Serie A e B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - turno infrasettimanale condizionato da Burian : neve e gelo - ecco le gare a rischio rinvio : Burian si sta abbattendo sulla penisola italiana ed anche il calcio ne sta pagando le conseguenze. Nella serata di ieri la gara tra Juventus ed Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi, ma i disagi potrebbero non essere terminati. Tra oggi e domani infatti andrà in scena il turno infrasettimanale di Serie B, con diversi campi che saranno colpiti da gelo e neve. Andiamo con ordine, il primo match a scendere in campo oggi è quello tra ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A - inclusi gli IF! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A! Paulo Dybala – CAM – Juventus 88 […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter upgrades: tutto quello che devi ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A!! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A! Paulo Dybala – CAM – Juventus 88 […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter upgrades: tutto quello che devi ...

Ecco The Resident - l'anti Grey's anatomy. Il lato oscuro dei medici diventa una Serie tv : da Los AngelesDa ER a Grey's Anatomy, i «medical drama» hanno sempre esercitato un grande fascino sul pubblico televisivo.Quello che Foxlife propone con il suo nuovo show, The Resident, in onda dal 5 marzo in prima serata, è qualcosa di diverso: The Resident è il lato oscuro della sanità americana messo a nudo. È, come è stato sottolineato dalla critica USA, «l'anti-Grey's Anatomy». La ...

Ecco «The Resident» - l'anti «Grey's anatomy» Il lato oscuro dei medici diventa una Serie tv : Matteo Ghidoni da Los Angeles Da ER a Grey's Anatomy, i «medical drama» hanno sempre esercitato un grande fascino sul pubblico televisivo. Quello che Foxlife propone con il suo nuovo show, The ...

Serie A-B-C : coppie d'attacco più prolifiche - ecco l'incredibile classifica : Attaccanti di razza, merce sempre più rara in ogni categoria, mestiere sempre più difficile per l'esasperato tatticismo delle squadre che spesso soffocano le giocate ed i virtuosismi dei calciatori più talentuosi. Una squadra per poter aspirare a grossi traguardi ha bisogno di uno o due bomber in grado di aumentare il proprio potenziale d'attacco per risolvere le gare più delicate. A tal proposito, spesso, nel calcio si parla di uomini-gol in ...

Immaturi - La Serie : stasera su Canale 5 la sesta puntata - Ecco le anticipazioni : Lorenzo è sconsolato per non aver rivelato i suoi sentimenti a Luisa. Serena lascia Gigi e si rimette con il marito.

Addio a Don Matteo : dopo 18 anni Natalina lascia la fortunata Serie tv. Ecco il motivo : Natalina lascia Don Matteo ? Potrebbe non essere più tra le protagonista della fortunata serie Tv di Rai1, Nathalie Guetta che nella serie interpreta la perpetua. 'Amo il personaggio ma ...': Ecco ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco e Sport Management per allungare in un giornata dimezzata : La 15a giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile si presenta dimezzata: si sono già giocati due anticipi nei giorni scorsi, con Catania che ha battuto Trieste 9-8, mentre Brescia è stata corsara ad Ortigia, vincendo per 17-12. Restano così soltanto cinque le partite da disputarsi, tutte nella giornata di domani. La Pro Recco vuole restare a punteggio pieno: di fronte si ritroverà Torino, non di certo una corazzata, in un match ...