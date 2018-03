Serie A | Inter non può iscriversi al campionato “637 milioni di debiti” | la replica del

'L'Inter non ha i requisiti per iscriversi in Serie A' : ROMA - Non usa mezzi termini, Il Sole 24 ore . Il quotidiano economico si chiede come sia possibile che l'Inter riesca a essere ammessa al campionato di Serie A nonostante i bilanci perennemente in ...

'L'Inter non ha i requisiti per iscriversi in Serie A' : TORINO - Non usa mezzi termini, Il Sole 24 ore. Il quotidiano economico si chiede come sia possibile che l'Inter riesca a essere ammessa al campionato di Serie A nonostante i bilanci perennemente in ...

Shock Inter - 637 - 56 milioni di debiti : “come fa ad essere iscritta alla Serie A?” : “A leggere il bilancio dell’Inter viene da chiedersi come possa il club nerazzurro essere ammesso al campionato di Serie A”. Il Sole 24 ore ha etichettato così il club nerazzurro dopo la lettura dei bilanci Interisti. I numeri non mentono e spesso danno un quadro di quale sia la reale situazione di un club, situazione che nel caso dell’Inter sembra essere critica dal punto di vista finanziario. Secondo quanto emerso infatti, i ...

Pronostici Serie A 27ª giornata : Lazio-Juventus - Napoli-Roma e Milan-Inter : Lazio-Juventus, Napoli-Roma e Milan-Inter sono le tre partite dai Pronostici più difficili della 27esima giornata di Serie A. Si tratta di scontri diretti tra squadre tutte di alta classifica che ci diranno qualcosa in più sulla lotta scudetto e sulla zona Champions. Giocare in casa o fuori conta davvero poco in partite come queste, aperte a qualsiasi risultato. Ma entriamo nei dettagli dei Pronostici. Lazio-Juventus, vedremo tanti gol? Quello ...

Maltempo : interdetto lo stadio S. Nicola - rinviata la partita di Serie B Bari-Spezia : A causa del Maltempo e della neve, il prefetto di Bari ha interdetto l’utilizzo dello stadio San Nicola di Bari e di conseguenza non sarà possibile disputare la partita di calcio Bari-Spezia serie B prevista alle 20.30 di oggi. La decisione è stata presa per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata. L'articolo Maltempo: interdetto lo stadio S. Nicola, rinviata la partita di serie B Bari-Spezia sembra essere il primo su ...

Serie A - il precario equilibrio di Roma e Inter sull'altalena della Champions : Il rinvio di Juventus-Atalanta regala ulteriore pathos al duello scudetto tra il Napoli e i bianconeri. Qualsiasi sarà il risultato a Cagliari della squadra di Sarri avremo una situazione virtuale, ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A - inclusi gli IF! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A! Paulo Dybala – CAM – Juventus 88 […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter upgrades: tutto quello che devi ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A!! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Ecco gli upgrades di Serie A! Paulo Dybala – CAM – Juventus 88 […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter upgrades: tutto quello che devi ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere con i Ratings Refresh! EA Sports Spagna anticipa alcuni Upgrades di Serie A : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Gli Upgrades di Serie A anticipati da EA Sports Spagna In un video […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: tutto quello che devi sapere ...

Milan-Inter - la data del derby di ritorno. Programma - orari e tv della 27^ giornata di Serie A : Domenica 4 marzo (ore 20.45) si giocherà Milan-Inter, derby di Milano valido per la 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. San Siro si infiamma per il match più atteso da entrambe le tifoSerie: i nerazzurri stanno attraversando un momento complicato anche se hanno sconfitto il Benevento nell’ultimo turno mentre i rossoneri stanno letteralmente volando e sono in un ottimo stato di forma. Si preannuncia come sempre una partita ...

VIDEO/ Inter-Benevento (2-0) : Rossi in ginocchio. Highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : VIDEO Inter Benevento (2-0): Highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:22:00 GMT)

Video/ Inter-Benevento (2-0) : Tramontana torna e gioire. Highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : Video Inter Benevento (2-0): Highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:51:00 GMT)

Serie A - Inter-Benevento 2-0 - gli highlights della gara [VIDEO] : Le reti di Skriniar e Ranocchia affossano i campani, ma la crisi resta L'articolo Serie A, Inter-Benevento 2-0, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Inter-Benevento (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : Video Inter Benevento (2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 03:01:00 GMT)