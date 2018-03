Serie A Benevento | Sandro e D' Alessandro in dubbio per il Verona

Serie A : Benevento-Verona a Valeri : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Questi le altre designazioni per le partite della 27/a giornata, ottava di ritorno, del campionato di calcio di Serie A: Benevento-Verona: Valeri; Chievo-Sassuolo: Guida; Genoa-...

Serie A - arriva Papa Francesco a Benevento : rinviata la gara col Cagliari : Cambio di date e orari in Serie A, causa… visita del Papa. Come comunicato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Lega Serie A ha comunicato lo scambio di data e orario per ...

Serie A Benevento - arriva il Papa : spostata la gara con il Cagliari : Benevento - Il commissario della Lega di Serie A , Giovanni Malagò, preso atto della richiesta dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di posticipare la disputa della partita ...

Serie A - variazione del programma delle gare Udinese-Sassuolo e Benevento-Cagliari : Serie A, variazione del programma – Cambio di programma per alcune partite valide per decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il Commissario Giovanni Malagò, preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare la disputa della gara Benevento-Cagliari, in programma sabato 17 marzo 2018 alle ore 18.00, al fine di favorire l’adozione di adeguate misure di ordine pubblico ...

VIDEO/ Inter-Benevento (2-0) : Rossi in ginocchio. Highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : VIDEO Inter Benevento (2-0): Highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:22:00 GMT)

Video/ Inter-Benevento (2-0) : Tramontana torna e gioire. Highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : Video Inter Benevento (2-0): Highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:51:00 GMT)

Serie A - Inter-Benevento 2-0 - gli highlights della gara [VIDEO] : Le reti di Skriniar e Ranocchia affossano i campani, ma la crisi resta L'articolo Serie A, Inter-Benevento 2-0, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Inter-Benevento (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : Video Inter Benevento (2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 03:01:00 GMT)

Video Gol Highlights Inter-Benevento - 26° giornata di Serie A - 24/02/2018 : Risultato Finale Inter-Benevento 2-0: Cronaca e Video Gol Skriniar, Ranocchia, 26° giornata di Serie A, 24 Febbraio 2018. L’Inter viene da una pesante sconfitta con il Genoa a Marassi, mentre il Benevento da un’esaltante vittoria in rimonta con il Crotone, diretta concorrente per la salvezza. Il presidente dei campani afferma che la salvezza è ancora possibile. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una partita ...

Serie A - De Zerbi deluso : «Benevento penalizzato dalle sviste arbitrali» : Roberto De Zerbi è deluso e mette il focus sul contatto tra Ranocchia e Cataldi , potenzialmente da rigore: 'Gli episodi arbitrali? Dispiace - dice a Premium Sport - perché avrebbero potuto cambiare ...

Serie A Inter-Benevento 2-0 - il tabellino : MILANO - L' Inter supera il Benevento con il punteggio di 2-0 nell'anticipo valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Nella ripresa vanno a segno prima Skriniar e poi Ranocchia. Inter-Benevento ...

Serie A - Inter-Benevento 2-0 : Skriniar e Ranocchia decisivi : MILANO - Skriniar e Ranocchia salvano l'Inter da una nuova figuraccia dopo quella contro il Genoa e con le loro reti nel secondo tempo battono un gran bel Benevento , furioso con l'arbitro Pairetto ...

Pagelle/ Inter-Benevento (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata ) : Le Pagelle di Inter Benevento: i voti della partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Migliori e peggiori: tutti i giudizi per il Fantacalcio sul match di San Siro(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 22:56:00 GMT)

Serie A - anticipo Inter-Benevento 2-0 : 22.40 Quarantacinque minuti di buio,poi l'Inter si scuote e batte 2-0 il Benevento Spalletti risale per ora al 3° posto. Inguardabile il 1° tempo dei nerazzurri che in attacco producono zero a parte una capocciata larga di Perisic.Giocano bene e con mente libera i sanniti,pericolosi al 28' con Coda: Handanovic respinge coi pugni. Ripresa.Puggioni dice no a Vecino, a ruota occasionissima per Coda,lanciato a rete,che però spreca.Da qui,il match ...