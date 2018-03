Sergio Mattarella | il piano per l' incarico di governo se non vince nessuno

Luigi Di Maio - spedita la lista dei ministri via email a Sergio Mattarella : al Quirinale non la aprono : Ci sono 17 nomi, più il suo, nella lista inviata da Luigi Di Maio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella via email. Il grillino si è letteralmente inventato una procedura del tutto assente ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Sergio Mattarella : “Siete l’orgoglio dell’Italia. Un grazie anche a nome degli italiani” : L’Italia ha raggiunto il suo obiettivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il presidente del CONI Giovanni Malagò aveva indicato le 10 medaglie come un bottino soddisfacente e alla portata della spedizione azzurra e questa cifra è stata raggiunta nella giornata di oggi con il bronzo della portabandiera Arianna Fontana. Il risultato non ha lasciato indifferente nemmeno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ...

Sergio Mattarella - il colpo di mano dopo le elezioni : incarico non al primo partito ma a chi ha più possibilità di governare : Al Quirinale, si dice, 'si respira aria tranquilla'. Ma come? Siamo a 10 giorni dalle elezioni che possono gettare l'Italia nell'ingovernabilità e il presidente Sergio Mattarella non si preoccupa? Al ...

Sergio Mattarella alla visita alla comunità di Sant'Egidio : 'L'Italia ritrovi lo stare insieme' : Questo consente speranza nel mondo: non c'e' separazione nel rimedio alla poverta' e ai diritti alla liberta': o tutti o nessuno. Questa e' la dimensione importante'. 'Ci sono poveri ha anche ...

Sergio Mattarella : Italia ha bisogno di solidarietà - non diffidenza : "Il nostro Paese ha bisogno di solidarietà, di ritrovarsi, di trovare i vincoli che tengono insieme, e non quelli che separano e fanno guardare con ostilità". Lo ha affermato il presidente della ...

Sergio Mattarella - l'ambasciatore Giorgolo : quella brutta amnesia sulle foibe. Perché a loro il Quirinale è vietato? : Nel giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto, il presidente Sergio Mattarella ha 'giustamente' celebrato i morti e 'accolto i pochi sopravvissuti e i congiunti di ebrei italiani deceduti per ...

Sergio Mattarella vuole Gentiloni premier - Renzi lo oscura : Il 'nemico' ce l'ha in casa. Perchè Matteo Renzi , nonostante vada professando che il Pd sarà il primo partito per numero di parlamentari e in quanto tale Sergio Mattarella darà a lui l'incarico di ...

Sergio Mattarella all'Università di Padova per l'inaugurazione dell'anno accademico

Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella : 'Vergogna - non ha neppure chiamato la madre di Pamela Mastropietro' : Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella per la terrificante vicenda di Pamela Mastropietro . Ospite di Lucia Annunziata a In mezz'ora su Rai 3, la leader di Fratelli d'Italia ha affermato: 'La madre ...

Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella : come seguire l'evento il 29 gennaio in diretta streaming : Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 29 gennaio in occasione di un evento in programma al Quirinale e trasmesso in diretta streaming su Youtube. Non è la prima volta che Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: qualche mese fa aveva preso parte a Tutti a scuola, la cerimonia per l'...

Sergio Mattarella : "Fare piena luce sul'incidente a Pioltello e intervenire sulla manutenzione" : "Occorre rapidamente fare piena luce sulle cause dell'incidente e sulle eventuali responsabilità. È altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la sicurezza dei passeggeri". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito all'incidente ferroviario a Pioltello, che ha causato tre morti e ...

Alessandra Mussolini contro Sergio Mattarella : 'Negare in toto il fascismo è mancanza di coraggio' : 'Persino Paolo Mieli ha parlato delle cose buone del fascismo , negare in toto è mancanza di coraggio, vuol dire non essere forti'. Alessandra Mussolini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su ...

Giorno della Memoria - Sergio Mattarella : 'Shoah unica in storia Ue' : Pensavamo si sarebbero salvati e sarebbero tornati liberi per il mondo come erano sempre stati. Una notte piombarono le SS e noi tememmo che ci avrebbero sterminato tutti. Invece andarono da loro La ...