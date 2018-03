Se al posto del vino abbino i Rum | cena con distillati Damoiseau da Raricella

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in finale nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...

Milano - incendio in un palazzo di 14 piani : "Partito dal quarto" - vigili del fuoco sul posto : fuoco e paura a Milano: un incendio è scoppiato in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37 (zona Bonola). Il rogo è divampato questo pomeriggio, si ipotizza al...

Elezioni 2018 - il campione olimpionico Domenico Fioravanti è il nome proposto dal M5s come ministro dello Sport : Il due volte campione olimpionico di nuoto, Domenico Fioravanti, è il ministro dello Sport designato dal M5s nella lista inviata al Quirinale. L’ex nuotatore si aggiunge ai cinque nomi già resi pubblici dai Cinque Stelle, dall’economista Lorenzo Fioramonti proposto per lo Sviluppo Economico alla dirigente ministeriale Alessandra Pesce che il Movimento vorrebbe all’Agricoltura. “Sarà un grande onore e un grande privilegio, ...

Contro Corrente : due piccole donne alla conquista del loro posto nel mondo : ..." che per Gertrude è la traversata della Manica " perché nulla possono gli eventi Contro la caparbietà e l'impegno di queste due piccole donne decise a conquistarsi un pezzetto di posto nel mondo. A ...

Sfilata Dolce Gabbana - i droni in passerella al posto delle modelle : Dolce&Gabbana ha utilizzato droni in passerella , invece di modelle, per la sua Sfilata alla Milano Fashion Week. Ha fatto 'volare' le borsette lungo la passerella, trasportate da una squadra di droni,...

Concorso Inps - in 22 mila col sogno del posto fisso : Maxi prova dopo 10 anni di blocco. La protesta sui social per il mancato rinvio: "Roma bloccata dalla neve, la prima prova è riuscire ad arrivare"

Anticipazioni Una Vita : MAURO nuovo commissario al posto di DEL VALLE? : Importanti novità in vista per il protagonista maschile MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo): il poliziotto infatti, nell’arco delle prossime settimane di programmazione di Una Vita, riceverà un’importante proposta dal superiore Ignacio Del Valle (Victor Huerta); per comprendere meglio tutto quello che succederà, è quindi necessario ricapitolare in quali vicende verrà coinvolto l’ispettore… Per prima cosa, le ...

Elezioni 2018 - santini e volantini al posto delle schede elettorali : quanta carta sprecata per chi vota all’estero : di Massimo Marotta Premessa: qui a Singapore ho ricevuto il plico elettorale in tempo, senza volantini aggiuntivi spediti insieme o separatamente al plico. Purtoppo, sembra che questa non sia la sorte capitata a molti miei concittadini che all’estero si sono visti recapitare volantinaggio elettorale. Vivendo all’estero da un ventennio sono familiare sia con la procedura di iscrizione all’Aire (Anagrafe italiani residenti ...

La bufala su #WhatsApp delle bollette telefoniche con i 35 euro da pagare al posto di chi non lo fa : Di sicuro avrete ricevuto almeno un messaggio con il vocalist in questione, dove ci dicono di non pagare la prossima bolletta telefonica dell’energia elettrica, cosa che funzionerà solo “se lo faremo in tanti”. Si tratta di un messaggio che sta dilagando sul sistema di messaggistica WhatsApp e che ha creato in pochissimo tempo la classica catena di Sant’Antonio tra parenti e amici, indignati e pronti a divulgare un messaggio ...

Isola - caso Francesco Monte : Eva Henger e la macchina della verità. Il risultato è sorprendente. L’attrice ha risposto a tutte le domande in diretta a Domenica Live - ed emerge un’altra rivelazione : tutti i dettagli : Isola dei famosi e “canna-gate”, siamo arrivati al punto estremo: Eva Henger si è sottoposta alla macchina della verità di Domenica Live per constatare se ha mentito su Francesco Monte oppure no. L’esperimento è stato rivelatore: l’attrice ha brillantemente superato la prova e quindi lei non è una bugiarda. Lo strumento ha confermato tutte le risposte date dalla Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi. Di ...

Venezia - crolla pilone sul ponte della Libertà : i video girati dai cittadini bloccati sul posto : Tragedia sfiorata domenica mattina in direzione Venezia. Un pilone per la segnaletica stradale si è schiantato a terra a causa delle raffiche impetuose di vento.

Elezioni - il lapsus di Veltroni all’Eliseo : al posto del Pd nomina il Pci. E la sala applaude : “Il Pci al governo ha fatto bene”. Risate e brusio in platea all’Eliseo per il lapsus di Walter Veltroni. Paolo Gentiloni va in soccorso all’ex segretario Pd avvertendolo e Veltroni commenta: “Sarebbe stato difficile, il Pci non è mai andato al governo, noi invece apparteniamo alla generazione che ha portato la sinistra al governo” L'articolo Elezioni, il lapsus di Veltroni all’Eliseo: al posto del Pd ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan e Lorenzo Gagli al quarto posto del Commercial Bank Qatar Masters. C’è un duo inglese in vetta : Continua a brillare il Golf italiano al Commercial Bank Qatar Masters di Doha. Andrea Pavan e Lorenzo Gagli sono stati autori di un gran terzo giro, portandosi entrambi al quarto posto, con lo score di -12. Tutti e due hanno realizzato un round in 67 colpi (5 sotto il par). Gran chiusura di Pavan, che dopo i tre birdie della prima parte è incappato in qualche bogey di troppo (3 alla fine), terminando però con un filotto di tre birdie nelle ...