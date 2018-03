Scuole chiuse anche oggi a L' Aquila

Maltempo Campania : 1° Marzo niente Scuole chiuse a Caserta : Oggi 1° Marzo le scuole di Caserta resteranno regolarmente aperte. Il Centro Operativo Comunale sta monitorando la situazione ed e’ in costante collegamento con il sindaco Carlo Marino. “Al momento – si legge nella nota – non sussistono condizioni di particolare disagio o di pericolo che possano giustificare una nuova sospensione dell’attivita’ didattica. Qualora intervenissero nuovi elementi che dovessero ...

Allerta Meteo - Italia paralizzata : Giovedì 1° Marzo Scuole chiuse per neve in tantissimi Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – Nuovo peggioramento sull’Italia tra stasera e domani: una grande nevicata colpirà il Centro/Nord, e seguirà nelle Regioni del Centro il pericolosissimo fenomeno del gelicidio mentre al Sud soffierà impetuoso il vento di scirocco. Ecco le previsioni dettagliate di MeteoWeb: Allerta Meteo, il BURIAN saluta col botto: terribile mix per l’arrivo dello scirocco, bomba di neve e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì ...

Neve a Rende. Scuole e Università chiuse 1 marzo 2018 : La Neve ha iniziato ad imbiancare le strade di Rende alle porte di Cosenza nella serata di mercoledì. Le strade

Nevica sulla Toscana - il maxi piano sicurezza : Scuole chiuse - treni ridotti : Fiocchi bianchi a Grosseto, primo capoluogo a imbiancarsi. Allerta arancione su buona parte della regione. Invia foto a nazioneonline@quotidiano.net con oggetto "neve"

Maltempo Campania : domani 1° Marzo ancora Scuole chiuse nei comuni flegrei : I sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, hanno decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con specifica ordinanza per domani, giovedì 1 Marzo. A Bacoli la sospensione si avrà anche venerdì. La decisione è stata assunta dopo il bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale che prevede per domani mattina precipitazioni prevalentemente nevose e presenza di ghiaccio sulle strade. La proroga della ...

Maltempo Campania : domani Scuole chiuse in diversi comuni vesuviani : scuole chiuse anche domani a causa della nuova allerta meteo diramata dalla Regione Campania, a Pomigliano d’Arco, Acerra, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, Cercola e Pollena Trocchia. Il primo a firmare l’ordinanza, oggi, il sindaco di Pomigliano d’Arco, Lello Russo, che visto il nuovo bollettino meteo ha deciso di prorogare la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Nel pomeriggio gli hanno fatto seguito i ...

Firenze - arriva la neve - il piano sicurezza : Scuole chiuse - tramvia attiva tutta la notte : Firenze, 28 febbraio 2018 - arriva la neve a Firenze . Preicipitazioni che secondo gli esperti e la Protezione Civile potrebbero essere copiose. neve dalla notte di mercoledì 28 febbraio e per tutta ...

Allerta meteo e neve - stop al 50% dei treni in 5 regioni. Scuole chiuse in molte città : Le previsioni meteo: importanti nevicate su tutto il Centro Nord. Rfi ha attivato lo stato di emergenza grave. Circolazione dell'80% dei treni alta velocità sulla direttrice Milano-Roma-Napoli ...

Neve in arrivo : giovedì 1 marzo Scuole chiuse a Ravenna - Cervia e Lugo : scuole chiuse nei comuni di Ravenna, Lugo e Cervia giovedì 1 marzo. È il provvedimento adottato in via precauzionale dai rispettivi sindaci in considerazione dell'allerta meteo diramata dalla ...

Freddo record e pericolo ghiaccio - domani Scuole chiuse ad Avellino : Freddo polare e strade ghiacciate. L'Irpinia è ancora stretta nella morsa del gelo. Il sindaco di Avellino Paolo Foti nel pomeriggio ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di ...

Maltempo : ancora Scuole chiuse nelle Marche domani 1° Marzo : La Protezione civile annuncia per oggi una tregua dalla neve e in molte località, in effetti, ha smesso di nevicare. Ma molti sono i Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole o la sospensione delle attività didattiche anche per domani, in vista delle gelate notturne e di una nuova perturbazione prevista per domani. A partire da Ancona, su decisine del Coc. Il sindaco Valeria Mancinelli annuncia la possibile riapertura per venerdì, ...

Maltempo : domani 1° Marzo Scuole chiuse a Matera : A causa del Maltempo, domani, per il secondo giorno consecutivo, le scuole a Matera resteranno chiuse. Lo ha disposto il sindaco, Raffaello De Ruggieri. In un comunicato e’ specificato che la decisione e’ stata presa “in seguito all’allerta meteo diramato in data odierna dal Dipartimento della Protezione civile che prevede ‘dalla serata di oggi mercoledi’ 28 febbraio 2018 e per le successive 6-12 ore, deboli ...

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani, Comune di Firenze. neve, ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana. Ecco la mappa delle città interessate.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:18:00 GMT)