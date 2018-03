“Schifo! Non toccarmi” Altro che ciccini! Onestini-Mrazova choc a Le Iene La modella lo

caffeinamagazine

(Di giovedì 1 marzo 2018) Insieme al fidanzato, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, Ivanaè al centro dei riflettori. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa del Grande Fratello e il loro amore è nato poco dopo la chiusura del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Lo annunciava il settimanale Chi nel numero del 17 gennaio per il quale i due avevano posato per la prima volta come coppia. I giovani innamorati avevano raccontato la storia dal primo bacio al progetto di metter su famiglia. “Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie. – aveva confessato– Non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana”. A fargli eco era stata proprio la: “Luca è un super romantico, questo suo lato non lo conoscevo. Io e lui non ...