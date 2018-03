Sapienza prima al mondo Nella storia antica siamo all' avanguardia

ilgiornale

(Di giovedì 1 marzo 2018) Ci hanno spiegato, negli ultimi anni, che ormai gli studenti inglesi conoscono il latino molto meglio di noi (vergogna...), che i campioni degli studi classici sono al di là della Manica, che gli archeologi del ventunesimo secolo nascono fra i prati di Oxford e Cambridge. Poi è arrivata questa classifica, la QS World University Rankings by Subject, che nel 2018 annuncia unto tutto nuovo, anche se riguarda qualcosa di molto antico: l'Università Ladi Roma è, al, per quanto riguarda la materia «Classics & Ancient History», cioè «classicità e». Forse vale la pena ripeterlo: un ateneo italiano, pubblico, è considerato il numero uno alin una classifica internazionale. In un ambito molto specifico, certo (fra l'altro introdotto quest'anno da Qs Rankings, che considera in tutto 48 ...