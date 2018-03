Sapete come nasce una patatina?

'Sapete come mi ha insultato in privato via sms?'. Calabresi sbrocca - Feltri lo sputtana : da godere : Ieri, sabato fasciocomunista, si sono svolte in alcune importanti città italiane manifestazioni oziose, prive di senso, assurde e addirittura comiche. Neoantifascisti che non hanno mai vissuto il ...

Avete tanti sogni nel cassetto - ma non Sapete come realizzarli? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. : Non siete pratici di banche, economia e finanza, Avete un po di ansia che ci possano essere piccole, piccolissime postille in grado di crearvi problemi. Non vi preoccupate IBL Banca ha realizzato a ...