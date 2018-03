Santa Giulia riparte dalle scintille Diciotto piani di uffici

ilgiornale

: Nuovi uffici a Santa Giulia: la JV tra Risanamento e Lendlease - DailyRE : Nuovi uffici a Santa Giulia: la JV tra Risanamento e Lendlease - jeeltcraft : RT @ModenaDintorni: La luce del tramonto sul Parco Santa Giulia a #Palagano Ph: Silvana Cardoso -

(Di giovedì 1 marzo 2018) ... che è complessa anche per la necessità di far quadrare i conti, garantendo la realizzazione della tranvia, per noi essenziale, di collegamento con la nuova arena musicale e il Museo della scienza e ...